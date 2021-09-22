Англия, Кубок лиги, 1/16 финала

Брайтон – Суонси – 2:0

Голы: Коннолли, 33, 38

Арсенал – Уимблдон – 3:0

Голы: Ляказетт, 11 (пенальти), Смит-Роу, 77, Нкетия, 80

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 0:1

Гол: Лансини, 9

Миллуолл – Лестер – 0:2

Голы: Лукман, 50, Ихеаначо, 88

Челси – Астон Вилла – 1:1 (пенальти – 4:3)

Голы: Вернер, 54 – Арчер, 64

Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 2:2 (пенальти – 2:3)

Голы: Дендонкер, 38, Поденсе, 58 – Ндомбеле, 14, Кейн, 23

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Брайтон оформил победу над Суонси еще в первом тайме. Дважды сработала связка Мак Аллистер-Коннолли. Аргентинец с ирландскими корнями дважды ассистировал партнеру с исторической родины, а молодой форвард оформил первые голы в сезоне 2021/22.

"Канониры" дома разгромили Уимблдон. Помог команде Артеты быстрый мяч – на 11-й минуте Александр Ляказетт реализовал одиннадцатиметровый. Еще дважды лондонцы забили под занавес поединка. Сначала сыграл джокер команды – Эмилю Смиту-Роу хватило 17 минут на поле, чтобы отличиться. Добил Донс Эдвард Нкетия, оформив гол на 80-й.

А вот судьбу поединка на Олд Траффорд решил один мяч. Фредерикс полез на трех соперников на правом фланге атаки и классно отпасовал в центр штрафной, а там Мануэль Лансини мастерски разобрался в ситуации и пробил Хендерсона. Манкунианцы создали немало моментов, чтобы сравнять счет. Мата попал в перекладину, а Лингард не смог переиграть Ареоля со средней дистанции в первом тайме. Во втором же французский кипер справился с выстрелами Санчо и того же Лингарда. На 87-й минуте окончательно снять все вопросы относительно победителя дуэли мог Ярмоленко, но его удар с пределов штрафной попал в штангу! В конце концов, "молотки" удержали минимальную победу.

Челси в полурезервном составе обменялся голами с Астон Виллой после перерыва. "Синие" повели первыми, когда Тимо Вернер головой замкнул фланговый навес Джеймса. Бирмингемцы на глазах принца Уильяма, однако, сумели отыграться. Это Кэш классно подал, а Кэмерон Арчер переиграл Кепу из района 11-метровой отметки. Но в серии пенальти более меткими оказались лондонцы – один промах против двух у "вилланов".

Настоящий триллер развернулся в Вулверхэмптоне. Местные "волки" горели Тоттенхэму 0:2 уже в середине первого тайма после голов Танги Ндомбеле и Харри Кейна. Но сначала Леандер Дендонкер головой после углового, а затем Даниэль Поденсе классным низовым ударом перевели игру в послематчевую лотерею. Однако, подвиг Вулвз оказался бесполезным – "шпоры" были более точными и идут дальше.

Наконец Лестер сумел дожать Миллуолл только после перерыва. "Лисы" забили дважды. В частности, премьерным голом в команде Роджерса отличился Адемола Лукман. Очередной гол оформил и Келечи Ихеаначо, проведший весь поединок на позиции центрфорварда.

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