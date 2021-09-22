В рамках 5-го тура Серии А было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2021/22, 5-й тур

Специя – Ювентус – 2:3

Голы: Гаяси, 33, Антист, 49 – Кин, 28, Кьеза, 66, Де Лигт, 72

Салернитана – Верона – 2:2

Голы: Гондо, 45+2, Кулибали, 76 – Калинич, 7, 30

Кальяри – Эмполи – начало в 21:45

Милан – Венеция – начало в 21:45

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Ювентус, который еще не выиграл ни одного матча в чемпионате и находится в зоне вылета, на выезде встречался со Специей. На 28-й "бьянконери" открыли счет благодаря усилиям Кина и Рабйо. Однако, долго их превосходство не продержалась – уже на 33-й равновесие восстановил Гаяси.

После перерыва игроки Специи вырвались вперед – Антист на скорости ворвался в штрафную и мощно выстрелил в левый угол ворот. Подопечные Аллегри сразу бросились в атаку, и на 66-й счет снова сравнялся – отличился Кьеза, которому ассистировал свежий Мората. Это вдохновило гостей и уже на 72-й еще один положил Де Лигт – 2:3. Ожесточенная борьба продолжалась до последних минут матча, но больше голов не забивали. В итоге – трудная победа Ювентуса, первая этом чемпионате.

Салернитана в родных стенах принимала Верону. Еще до 30-й минуты гости сумели оформить себе комфортное преимущество в счете – дублем отметился Калинич. Хозяева отчаянно пытались отквитать хотя бы один мяч, и в компенсированное время сумели это сделать – гол в раздевалку забил Гондо.

Во втором тайме голевая засуха продолжалась вплоть до 76-й минуты, когда счет сравнял Кулибали. После этого игра продолжилась на равных, и, наконец, финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

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