"Шахтер выглядел лучше. Была игра, которая могла и не состояться, потому что мы победители чемпионата и обладатели Кубка. Шахтер сегодня больше хотел добиться успеха, хотя у нас также были моменты в начале матча. В таких играх первый гол решает очень много. Мы могли забить первыми и тогда все было бы по-другому. А после пропущенного мяча нам стало сложнее играть. У Шахтера индивидуально сильные игроки с хорошей техникой и скоростью. В командном взаимодействии соперник также был сильнее нас.

Шахтер – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Мне не понравилась атмосфера. Не понимаю, почему они выбегали на поле со скамейки запасных. Почему вели себя так агрессивно? Не могу понять. Откуда столько зла? Горняки выбегали на нашу территорию, когда праздновали гол. Поздравляю их с победой, но эти моменты мне не понравились. Мы знали, как будет играть Шахтер. Готовились к этому матчу. Пока игроки выполняли мои установки, у нас все было хорошо. Как только мы растеряли какие-то моменты, дали сопернику почувствовать уверенность, они превратили ее в гол.

Мы потеряли мяч в середине поля, хотя как по мне, то там был фол. Нас обвиняли в том, что мы оказываем давление на судей. Но я смотрю по желтым карточкам и фолам, которые засчитали нам... Считаю, что каждый должен заниматься своими делами. Говорить о своей команде и не обращать внимания на другие. Это отсутствие фэйр-плей.

Доволен ли я игроками, которые вышли на замену? Они вышли при счете 3:0. Сложно что-то исправить после такого счета. Они что-то изменили. У нас было три момента, но было уже поздно. Надеюсь, что в следующем матче против Шахтера не будет той агрессивной атмосферы, как сегодня. Праздник был испорчен. Давно не видел, чтобы было столько агрессии. Это невоспитанность и неуважение к нам, как к команде", – сказал Мирча Луческу в эфире телеканалов Футбол.

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