В рамках 6-го тура Примеры были проведены два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 6-й тур

Эспаньол – Алавес – 1:0

Голы: Де Томас, 54 (пен)

Севилья – Валенсия – 3:1

Голы: Гомес, 3, Лато, 15 (автогол), Мир, 22 – Дуро, 31

Вильярреал – Эльче – начало в 23:00

Реал – Мальорка – начало в 23:00

Эспаньол в родных стенах принимал Алавес. Уже на 3-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Де Томаса, но после просмотра VAR на предмет офсайда он был отменен. На 18-й снова отличился Де Томас -– снова VAR и снова офсайд. Гости же до перерыва не создали ни одного опасного момента.

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После перерыва "попугая" таки вырвались вперед благодаря одиннадцатиметровому, который без особых проблем реализовал тот же Де Томас – в этом случае рефери отменить его гол не мог. После этого гости бросились в атаку, чтобы восстановить равновесие, но до конца матча так и не сумели создать ни одного стоящего внимания момента. Минимальная победа Эспаньола.

Валенсия на выезде встречалась с Севильей. Хозяевам удалось забить быстрый гол – уже на 3-й минуте отличился Папу Гомес. На 15-й они закрепили свое преимущество благодаря автоголу – мяч рикошетом от Лато влетел в сетку. На этом игроки Севильи останавливаться не собирались, и уже на 21-й Мир сделал счет разгромным. Только после этого "летучие мыши" проснулись и до перерыва один гол сумел отквитать Дуро.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Хозяева преобладали во владении мячом и были значительно острее в атаках, но больше забить не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Севильи – 3:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ