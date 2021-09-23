Ліга 1: ПСЖ без Мессі дотиснув Метц, Марсель і Ніцца несподівано втратили очки
Франція, Ліга 1, 7-й тур
Анже – Марсель – 0:0
Ланс – Страсбур – 0:1
Гол: Ажорк, 67
Вилучення: Данзо, 50 (Л)
Ліон – Труа – 3:1
Голи: Шакірі, 48, Емерсон, 72, Пакета, 87 – Шавалерін, 45
Лор'ян – Ніцца – 1:0
Гол: Монкодю, 23
Нереалізований пенальті: Гуїрі, 55 (Н)
Вилучення: Єнц, 69 (Л, друга жовта картка)
Метц – ПСЖ – 1:2
Голи: Куяте, 39 – Хакімі, 5, 90+4
Ліга 1: Ренн знищив Клермон, Лілль і Монако нарешті повернулися на шлях перемог
Парижани здобули нелегку виїзну перемогу завдяки несподіваному бомбардиру. Латераль Ашраф Хакімі забив по голу в дебюті та ендшпілі поєдинку. Марокканець двічі вчасно приєднався до атаки та забезпечив ПСЖ сьому перемогу в чемпіонаті з семи. Гол Кікі Куяте став слабкою втіхою для "темно-бордових" – вони останні в першості.
Зате конкуренти парижан перемог не здобули. Марсель так і не зміг підібрати ключі до воріт Анже на виїзді. Щоправда, провансальці зберегли й свої ворота сухими. Натомість Ніцца не впоралася з Лор'яном. "Хеки" забили зусиллями Тома Монкодю, який потужним пострілом зняв павутину з дев'ятки. Врятувати "орлят" міг Амін Гуїрі, але не реалізував одинадцятиметровий.