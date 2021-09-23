Франція, Ліга 1, 7-й тур

Анже – Марсель – 0:0

Ланс – Страсбур – 0:1

Гол: Ажорк, 67

Вилучення: Данзо, 50 (Л)

Ліон – Труа – 3:1

Голи: Шакірі, 48, Емерсон, 72, Пакета, 87 – Шавалерін, 45

Лор'ян – Ніцца – 1:0

Гол: Монкодю, 23

Нереалізований пенальті: Гуїрі, 55 (Н)

Вилучення: Єнц, 69 (Л, друга жовта картка)

Метц – ПСЖ – 1:2

Голи: Куяте, 39 – Хакімі, 5, 90+4

Ліга 1: Ренн знищив Клермон, Лілль і Монако нарешті повернулися на шлях перемог

Парижани здобули нелегку виїзну перемогу завдяки несподіваному бомбардиру. Латераль Ашраф Хакімі забив по голу в дебюті та ендшпілі поєдинку. Марокканець двічі вчасно приєднався до атаки та забезпечив ПСЖ сьому перемогу в чемпіонаті з семи. Гол Кікі Куяте став слабкою втіхою для "темно-бордових" – вони останні в першості.

Зате конкуренти парижан перемог не здобули. Марсель так і не зміг підібрати ключі до воріт Анже на виїзді. Щоправда, провансальці зберегли й свої ворота сухими. Натомість Ніцца не впоралася з Лор'яном. "Хеки" забили зусиллями Тома Монкодю, який потужним пострілом зняв павутину з дев'ятки. Врятувати "орлят" міг Амін Гуїрі, але не реалізував одинадцятиметровий.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції