Перенесенный на осень бой между обладателями золотого дубля и вице-чемпионами Украины все ждут с особым нетерпением. Первая дуэль Де Дзерби и Луческу. Искры летели уже на пресс-конференции тренера Шахтера. Динамо завоевывало отчетный трофей 9 раз. Дончане брали Суперкубок Украины в остальных 8 случаях. Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Этот турнир киевляне выигрывали чаще и в личных встречах (8:5). Не забываем и о чемпионате. Команда Луческу на данный момент защищает титул, возглавляя турнирную таблицу УПЛ. Подопечные Де Дзерби отстают на 3 очка. Уже 3 октября принципиальные соперники сойдутся в новой очной битве – за первое место Премьер-лиги, а перед тем их ждет новый тур ЛЧ.

Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Украины

Уже на 2 минуте Исмаили столь агрессивно пошел в борьбу, что высоко задранной ногой врезал в голову Матвиенко. Одноклубник бразильца с окровавленным лбом не может вернуться в игру. Пострадал в этом эпизоде ​​и Супряга, что завело лагерь игроков и тренеров динамовцев. Серьезная такая потасовка, итальянские тренеры активно что-то выясняют с Вукоевичем. Если замены не избежать, нужно либо выпускать Кривцова, либо делать еще одну, потому как Де Дзерби поместил в старте лишь 4 украинцев. Еще и у Майкона какие-то проблемы, а это лишь 7 минута. Замотали таки Матвиенко. Минут 5 дончане были в меньшинстве.

Шахтер – Динамо – видео голов

Бойко едва не привез гол, разыгрывая в своей штрафной с защитниками. Резкий Патрик агрессивно наскочил на голкипера, но Денис успел исправиться. Несколько взрывных контратак Динамо. В одной из них Супряга взял игру на себя, избежал офсайда после паса Де Пены, легко обыграл Марлона и пробил в ближний угол – штанга спасла Пятова, а Цыганкову сантиметра не хватило для добивания в пустые ворота. Буяльский находит кучу пространства в центре штрафной, кипер Шахтера тащит снаряд из-под перекладины. Это Кендзера классно обыгрался с Цыганковым и отдал идеальный пас во второй темп.

Педриньо едва не повторил Монако. Прошел нескольких киевлян и нашел Патрика, который в разрез отдал на Траоре. Лассина не попал с убойной позиции, хотя там еще и небольшой офсайд был. Кровоточит голова Матвиенко, судья заставляет покинуть поле. Марлос и Траоре в несколько быстрых стеночек едва не прошли всю защиту – работает подстраховка имени Забарного уже на грани вратарской. На 30 минуте Марлон и Додо разыграли на правом фланге, Марлос переиграл Кендзеру в воздухе, а Траоре ударом от штанги ошеломил киевлян.

Началось. Марлон выбил мяч в аут, якобы тот сдулся. Де Пена вбросил своим, требуя не возвращать владение сопернику. Патрик и Марлос грубо атаковали уругвайца. Желтая Алану. Судья показывает, что такие вещи, как выбивание за пределы поля, должны проходить только по его свистку. Тайм, полный разборок и остановок – минут 5 можно добавлять, но в итоге Коваленко компенсирует лишь две. Шахтер из двух ударов забил и ведет. Динамо с трех выстрелов максимум не выжало, а так довольно равная игра.

Легко проходит Шахтер высокий прессинг киевлян. Марлос протянул и через Майкона отдал под удар Степаненко – рикошет от Забарного, спасительная стойка. "Горняки" требуют пенальти. Майкон попал в плечо Буяльскому, все чисто. Динамо разыграло комбинационную атаку, удар Цыганкова из пределов штрафной заблокировал Марлон. Мгновенный ответ Шахтера. Педриньо разобрался в центре, забросил на фланг, Исмаили беспрепятственно отдал, Траоре замкнул в пустые.

Два подряд момента Динамо левым флангом. Миколенко классно нашел в штрафной Де Пену, а дальше Буяльский набрасывал во вратарскую – снаряд с рикошетом от Марлона вылетел рядом со штангой. Мог и должен был забивать уругваец. Миколенко через Буяльского, скидка Супряги под удар, спасение от Пятова. Недопустимая ошибка Сидорчука, к которому перед тем пытался докричаться Луческу. Алан Патрик бежал сам с центра поля, Забарный слишком поздно среагировал, у Бойко не было шансов.

Гармаш, Андриевский и Караваев вместо Супряги, Сидорчука и Кендзеры на 67-й. Снимает Луческу едва ли не главных антигероев фиаско. Де Дзерби отвечает Кривцовым и Соломоном. Вместо Марлоса и Исмаили. Витиньо меняет Де Пену на 70 минуте. Шапаренко и Сирота совсем не успевают за Додо – две закономерные желтые. Буяльский красиво разрисовал ходы комбинации. Придержал мяч, отдал направо. Караваев тоже блестяще нашел Цыганкова 15 метрах – очень неточный удар.

Антонио и Сикан вместо Степаненко и Траоре. Куча замен, остановок и грубых фолов. Желтая даже для Де Дзерби, который уже не первый раз слишком эмоционально наскакивает на судью. Андриевский классно забросил из глубины на Витиньо. Бразилец вовремя сбросил назад, но Буяльский берет пример с Цыганкова и лупит в блок.