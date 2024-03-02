Украина

Стартовал 19-й тур УПЛ. Черкасский ЛНЗ в компенсированное время вырвал победу над Полесьем – ляп Бойко рискует обвалить житомирцев в таблице.

Динамо нашло в Германии стадион для матчей Лиги чемпионов – впереди спарринг с представителем Бундеслиги.

Реал готовит сенсационное решение для Лунина в клубе – испанские СМИ трубят об изменении планов.

Шахтер должен Аяксу 7 миллионов евро за двух звездных игроков.

Динамо сокрушило Черноморец и вышло в единоличные лидеры юношеской УПЛ – сын Гусева и еще одна надежда Шовковского забили.

Украинский топ-агент покинул футбол из-за войны и разочарования в профессии – он работал со многими звездами.

Топ-матчи дня

Бавария снова оступилась в Бундеслиге, расписав ничью с Фрайбургом – Байер получил шанс оторваться на 10 очков.

Милан в большинстве дожал Лацио. Джокер спас Пиоли от очередной неудачи, римляне получили три красные.

ПСЖ снова потерял очки в Лиге 1. Луис Энрике устроил Мбаппе показательное унижение, Килиан эффектно ответил.

Другие главные события

Арсенал запланировал адское лето: Зинченко имеет проблему, 6 изгнанников, 4 варианта для голов.

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