Главные новости футбола 1 марта: Динамо нашло стадион на ЛЧ, сенсация в УПЛ, Реал изменил мнение о Лунине
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за пятницу, 1 марта.
Украина
Стартовал 19-й тур УПЛ. Черкасский ЛНЗ в компенсированное время вырвал победу над Полесьем – ляп Бойко рискует обвалить житомирцев в таблице.
Динамо нашло в Германии стадион для матчей Лиги чемпионов – впереди спарринг с представителем Бундеслиги.
Реал готовит сенсационное решение для Лунина в клубе – испанские СМИ трубят об изменении планов.
Шахтер должен Аяксу 7 миллионов евро за двух звездных игроков.
Динамо сокрушило Черноморец и вышло в единоличные лидеры юношеской УПЛ – сын Гусева и еще одна надежда Шовковского забили.
Украинский топ-агент покинул футбол из-за войны и разочарования в профессии – он работал со многими звездами.
Топ-матчи дня
Бавария снова оступилась в Бундеслиге, расписав ничью с Фрайбургом – Байер получил шанс оторваться на 10 очков.
Милан в большинстве дожал Лацио. Джокер спас Пиоли от очередной неудачи, римляне получили три красные.
ПСЖ снова потерял очки в Лиге 1. Луис Энрике устроил Мбаппе показательное унижение, Килиан эффектно ответил.
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