Лунин не останется в роли второго вратаря Реала и покинет команду в 2025 году, когда завершится его контракт, сообщает Realmadridexclusivo.

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Отмечается, что с украинцем уже договорились о его уходе – Андрей не намерен продлевать контракт, хотя Реал хотел подписать новое соглашение. Кепа также не останется в команде и вернется в Челси, которому и принадлежит.

Зато Реал нашел вратаря, который станет заменой Тибо Куртуа – Альваро Вальес (Лас-Пальмас). Интересно, что испанец может прийти на место украинца бесплатно в 2025 году, а клуб уже работает над этим трансфером.

Напомним, Андрей Лунин выступает за Реал с 2018 года. В целом украинец сыграл 36 матчей за "сливочных" во всех турнирах. В 13 играх ему удалось сохранить свои ворота сухими.

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