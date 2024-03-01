Бавария отставала от феноменального Байера на 8 очков. Еще одна осечка с огромной вероятностью означала бы коронование Леверкузена на чемпионство, поэтому во Фрайбурге команда не имела права не неудачу. Впрочем, уже на 13-й минуте мюнхенцы пропустили.

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Голу предшествовала подача Грифо на линию вратарской, откуда головой пробил Шаллай. Нойер парировал, а Шаллай сыграл на добивании (дважды за ним не уследил Дайер) – Нойер перевел в перекладину! После этого произошла серия выносов и загрузок мяча назад. Далеко выбить сферу так и не удалось, а отскок остался за хозяевами.

В конце концов, все завершилось выстрелом Гюнтера метров с 20-ти. Кристиан бахнул без сопротивления точно в дальний нижний. 1:0! На 16-й минуте Кристиан мог и дубль оформить, получив мяч на левом краю штрафной и нанеся удар под ближнюю штангу – Нойер парировал.

Постепенно подопечные Томаса Тухеля вернули контроль над игрой, начав прижимать. Преимущество вылилось в гол на 35-й минуте. Геррейро подал с углового, мяч выбили на Теля, а тот на левом углу штрафной подхватил его и развернулся вокруг Грифо – а затем сразу же пробил под дальнюю штангу. Шедеврально. Матис отблагодарил тренера за первый матч в основе Баварии.

Тем не менее, Фрайбург оборонялся уверенно. Отдыхать команды отправились при ничейном счете, а после перерыва хозяева изменили подход – подопечные Кристиана Штрайха сосредоточились на обороне результата. Долгое время это решение приносило успех, аджу у Мюнхена не было явно голевых моментов. До 75-й минуты вспоминается только проникающий пас Мюллера, который завершился выходом Мусиала на рандеву с голкипером. Джамал его не переиграл.

Но на 78-й минуте Бавария таки показала класс. Мусиала с левого фланга зашел в штрафную, прошел на дриблинге трех защитников и зарядил под дальнюю штангу – 1:2! Казалось, что теперь "рекордмайстеры" своего не отпустят.

Как же все ошибались... На 87-й минуте хозяева отыгрались! Сильдилья бросил мяч из аута в центр штрафной, Грегорич в касание сбросил мяч Хьолеру, а тот сразу же закрутил мяч в левый угол. 2:2! Шокированная Бавария, несмотря на 4 компенсированные минуты (нарисованные с головы), вообще ничего не организовала в ответ.

В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Мюнхенцы остались вторыми с 54 очками. Байер в случае победы над Кельном увеличит отрыв до 10 зачетных баллов. Вот таким выдался 2000-й матч Баварии в Бундеслиге.

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