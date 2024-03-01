Динамо с декабря 2023 года ведет переговоры с руководством Нюрнберга о том, чтобы в следующем сезоне проводить свои еврокубковые матчи на его стадионе, сообщает Bild.

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"Мы ведем переговоры и уверены в себе. Мы хотели бы принять Динамо", – прокомментировал слухи руководитель стадиона Альфред Диснер.

По информации источника, арена Макс-Морлок-Штадион, которая вмещает почти 47 тысяч зрителей, является для Динамо "планом А". Отмечается, что киевляне рассчитывают проводить там домашние матчи Лиги чемпионов, попадание куда "бело-синим" придется выгрызать в непростой борьбе.

Чтобы протестировать выбранную арену на предмет проведения там поединков международного уровня, Динамо планирует 23 марта сыграть на ней товарищеский матч с Нюрнбергом.

Напомним, Нюрнберг нынче идет двенадцатым во Второй немецкой Бундеслиге. Динамо после 18-ти туров занимает в турнирной таблице УПЛ пятую строчку, но имеет 3 матча в запасе.

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