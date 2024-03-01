В матче 19-го тура чемпионата U-19 Черноморец в гостях уступил Динамо (0:4). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19, 19-й тур

Динамо U-19 – Черноморец U-19 – 4:0

Голы: Пономаренко, 35 (п.), Кремчанин, 49, Белый, 84, Гусев, 88

Экс-игрок Динамо объяснил, что подтолкнуло его к уходу из киевского клуба

Динамо продолжает крушить соперников в юношеской УПЛ после возвращения на второй круг. Вытерев ноги о Металлист 1925 в предыдущем туре (7:0), киевляне сегодня сняли скальп с Черноморца.

Одесситы держались 35 минут, но в одной из очередных атак соперника завалили Пономаренко в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Сам виновник четко исполнил приговор. Сразу после перерыва Кремчанин мастерски замкнул прострел на дальнюю штангу, сделав счет 2:0.

В концовке встречи Динамо забило еще дважды. Сначала Белый закрутил с линии штрафной в угол ворот, а через четыре минуты Гусев подправил сферу в сетку после удара от Осипенко.

В итоге, Динамо набрало 45 очков и возглавило турнирную таблицу первенства. Шахтер отстает на 2 пункта, но имеет две игры в запасе. Третьим с 39-ю баллами идет СК Днепр-1, у него в резерве 1 поединок.

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