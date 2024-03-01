Аякс до сих пор недополучил от Шахтера 6,8 млн евро за трансферы Давида Нереса и Лассины Траоре, сообщает voetbal4u со ссылкой на выдержки из отчета амстердамцев.

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Отмечается, что нидерландский гранд получил гарантии в размере 4,4 млн евро от неназванного украинского банка. Впрочем, в Аяксе убеждены, что Шахтер до конца рассчитается с ними. Проблему описывают так: "из-за различных факторов, ключевым из которых является война, в настоящее время в Аяксе с высокой степенью уверенности не могут определить уровень кредитного риска по требованиям к Шахтеру".

Добавим, что Лассина Траоре присоединился к Шахтеру в июле 2021 года и до сих пор выступает за команду – 6 матчей и 2 гола в этом сезоне. Давид Нерес перешел к "горнякам" в январе 2022 года, не успел сыграть ни одного официального матча за команду и уже следующим летом перешел в Бенфику. За "орлов" бразилец сыграл 21 поединок, в которых записал в свой актив 4 гола и 7 ассистов.

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