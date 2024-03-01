Пироженко прекратил заниматься футбольными делами, а причиной такого решения стали разочарование в профессии и война, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что он уже полностью отошел от дел, хотя в своих соцсетях об этом не сообщал. В свое время Пироженко был основателем компании LLC "SIXTEEN FOOTBALL AGENCY". Затем начал сотрудничать с итальянским агентством GG11.

За свою агентскую карьеру Пироженко работал с такими футболистами: Иван Петряк, Евгений Селезнев, Георгий Бущан, Владислав Супряга, Никита Бурда, Евгений Хачериди, Александр Рыбка.

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