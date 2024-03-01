Полесье столкнулось с критическими проблемами в атаке, потеряв Макуана из-за травмы, а Будкивского – из-за дисквалификации. Их заменили Назаренко и новичок Ндукве, что било по сыгранности житомирцев. А они и в лучшем составе не славятся мощной системой позиционного наступления.

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ЛНЗ же зимой провел кучу трансферов и сменил схему, начав играть в 4-2-3-1. Первый блин оказался гливким (черкасцы сгорели Кривбассу), однако на фоне обескровленной атаки Полесья можно было зацепиться за очки. Было бы неправдой сказать, что матч обещал стать интересным – однако совсем без трансляции болельщики остаться не желали.

Тем не менее, подписчики Setanta Sports пропустили первую 12-минутку. К счастью, это не единственный телепровайдер, а фаны ничего не пропустили (кстати, они были и на трибунах) – и в следующие 35 минут ситуация не изменилась. В первом тайме команды организовали только один перспективный момент, который принадлежал ЛНЗ. Новичок Молло получил мяч на линии полукруга и пробил над перекладиной. А мог отдавать проникающий пас.

Удар Молло 1 pic.twitter.com/jlH6dWCvK3 - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) 1 марта, 2024

Второй тайм полищуки начали значительно активнее. Уже на 49-й минуте хозяева могли открывать счет: Фортюне качнул защитника на линии штрафной и пробил низом, Пеньков парировал, а Назаренко летел на добивание – гостей в последний момент спас подкат Стасюка.

Еще через три минуты Фортюне сместился налево и мог ассистировать Крушинскому, но с линии полукруга зарядил по воробьям. Плохим оказалось и замыкание Шабанова на 58-й, когда тот нанес удар головой с правого угла вратарской – а вот плотный выстрел Козака на 60-й прошел мимо правой стойки (Пеньков все контролировал).

Далее произошла серия замен, которая едва не вылилась в гол ЛНЗ. На 73-й минуте свежий Олейник выполнил подачу, а Кравченко неосторожно срезал ее на Молло. Форвард черкасцев оказался прямо перед Бойко, но Денис спас Житомир!

Удар Молло 2 pic.twitter.com/TFpAL5oabL - Адепт Эскапизма (@EscapeYourself1) March 1, 2024

Подопечные Юрия Калитвинцева ответили сразу двумя опасными эпизодами. На 74-й минуте Ндукве принял пас перед штрафной площадкой и пробил из-под себя, заставив Пенькова выполнять сейв.

На 75-й же мощный прострел Козака на дальней штанге должен был замыкать Чоботенко – впрочем, центрбек разминулся с мячом!

После этого Полесье несколько убавило в активности, чем едва не воспользовались гости. На 80-х минутах у Пасича было два удара в створ с левого края штрафной, а лонгшот от Бойко прошел мимо дальней штанги.

Полищуки намека не поняли, за что и были наказаны в компенсированное время. Хобленко поджал Шабанова, тот отдал пас Бойко, однако Алексей пошел в прессинг и против него – как следствие, Денис ошибся, выдав пас прямо в ноги Олейнику. Его тезка сразу же наказал точным выстрелом. 0:1! Этот гол оказался победным.

Таким образом, Полесье после возобновления сезона стартовало с 1 очком вместо 6-ти. Первое место пока расположено в четырех баллах впереди, второе – в двух, а Шахтер и Динамо могут обойти житомирцев уже в этом туре. ЛНЗ с 23 пунктами держится в первой десятке.

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