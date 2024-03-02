Лига 1, 24 тур

Монако – ПСЖ – 0:0

"У Луиса Энрике раздутое эго, он сам хочет быть звездой": чемпион мира уничтожил тренера ПСЖ за замену Мбаппе

ПСЖ в прошлом туре потерял очки в матче против Ренна (1:1), а Монако сумел обыграть Ланс (3:2). В первом тайме у Доннаруммы было достаточно много работы. Несмотря на то, что парижане имели преимущество во владении, они мало что смогли придумать на финальной трети поля. Монегаски в свою очередь атаковали достаточно опасно, но голкипер ПСЖ выручал. Мяч даже побывал в воротах гостей, но гол Бен-Йеддера отменили из-за офсайда.

После перерыва картина матча не изменились. Луис Энрике решил добавить свежести атаке и заменил Мбаппе. Француз переоделся, поприветствовал публику и отправился на трибуну к матери. До 65 минуты ПСЖ сумел лишь дважды попасть в створ ворот Маецки. Парижане продолжали держать мяч, но все обостряющие передачи Монако прерывал. Никак команда Луиса Энрике не могла найти подход к воротам польского голкипера. В итоге, голов публика в матче так и не увидела.



ПСЖ остался на первом месте с 55 очками. Монако расположился на третьей строчке с 42 баллами.