Україна

Стартував 19-й тур УПЛ. Черкаський ЛНЗ у компенсований час вирвав перемогу над Поліссям – ляп Бойка ризикує обвалити житомирців у таблиці.

Динамо знайшло в Німеччині стадіон для матчів Ліги чемпіонів – попереду спаринг з представником Бундесліги.

Реал готує сенсаційне рішення для Луніна в клубі – іспанські ЗМІ трублять про зміну планів.

Шахтар винен Аяксу 7 мільйонів євро за двох зіркових гравців.

Динамо розтрощило Чорноморець і вийшло в одноосібні лідери юнацької УПЛ – син Гусєва і ще одна надія Шовковського забили.

Український топ-агент покинув футбол через війну і розчарування у професії – він працював з багатьма зірками.

Топ-матчі дня

Баварія знову оступилась у Бундеслізі, розписавши нічию з Фрайбургом – Байєр отримав шанс відірватись на 10 очок.

Мілан у більшості дотиснув Лаціо. Джокер врятував Піолі від чергової невдачі, римляни отримали три червоні.

ПСЖ знову втратив очки у Лізі 1. Луїс Енріке влаштував Мбаппе показове приниження, Кіліан ефектно відповів.

Інші головні події

Арсенал запланував пекельне літо: Зінченко має проблему, 6 вигнанців, 4 варіанти для голів.

Євро-2024: Боснія та Герцеговина під матч року проти України отримала елітне підсилення зі збірної Німеччини.