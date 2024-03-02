Головні новини футболу 1 березня: Динамо знайшло стадіон на ЛЧ, сенсація в УПЛ, Реал змінив думку щодо Луніна
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 1 березня.
Україна
Стартував 19-й тур УПЛ. Черкаський ЛНЗ у компенсований час вирвав перемогу над Поліссям – ляп Бойка ризикує обвалити житомирців у таблиці.
Динамо знайшло в Німеччині стадіон для матчів Ліги чемпіонів – попереду спаринг з представником Бундесліги.
Реал готує сенсаційне рішення для Луніна в клубі – іспанські ЗМІ трублять про зміну планів.
Шахтар винен Аяксу 7 мільйонів євро за двох зіркових гравців.
Динамо розтрощило Чорноморець і вийшло в одноосібні лідери юнацької УПЛ – син Гусєва і ще одна надія Шовковського забили.
Український топ-агент покинув футбол через війну і розчарування у професії – він працював з багатьма зірками.
Топ-матчі дня
Баварія знову оступилась у Бундеслізі, розписавши нічию з Фрайбургом – Байєр отримав шанс відірватись на 10 очок.
Мілан у більшості дотиснув Лаціо. Джокер врятував Піолі від чергової невдачі, римляни отримали три червоні.
ПСЖ знову втратив очки у Лізі 1. Луїс Енріке влаштував Мбаппе показове приниження, Кіліан ефектно відповів.
Інші головні події
Арсенал запланував пекельне літо: Зінченко має проблему, 6 вигнанців, 4 варіанти для голів.
Євро-2024: Боснія та Герцеговина під матч року проти України отримала елітне підсилення зі збірної Німеччини.