Ведущий инсайдер Дэвид Орнштейн ответил на вопросы болельщиков в конференции на The Athletic. Журналист очень подробно описал планы Арсенала на лето, расставив главные акценты.

Мудрик может покинуть Челси – украинца сватают к Зинченко, есть еще один топ-вариант

В первую очередь Арсенал планирует усилить позицию форварда, поскольку имеет проблемы с реализацией. В клубе рассматривают Беньямина Шешко (Лейпциг), Виктора Дёкереша (Спортинг), Педру Нету (Вулверхэмптон) и Эвана Фергюсона (Брайтон).

"Канониры" хотят очистить состав от ненужных игроков. Арсенал готов выслушать предложения по Арону Рамсдейлу, Кирану Тирни, Нуну Таварешу, Альберту Локонга, Эмилю Смиту-Роу и Эдди Нкетиа, половина из которых сейчас в арендах.

Отдельно инсайдер упомянул Зинченко: "Интересно увидеть, попытается ли Арсенал переподписать контракт с Зинченко, у которого остается два года действующего соглашения. Клуб ожидает, что Зинченко и Томиясу избавятся от постоянных травм. Если нет – новый левый защитник также может прийти. Жду очень насыщенного лета на Эмирейтс".