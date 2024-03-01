Лацио и Милан 1 марта открыли 27-й тур Серии А (0:1). Счет и обзор матча чемпионата Италии – в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Лацио – Милан, стартовал в 21:45 по киевскому времени. И подопечные Сарри, и команда Пиоли не могут похвастаться стабильностью результатов. Милан в двух последних дерби Ломбардии против Монцы и Аталанты взял лишь одно очко, отпустив Ювентус на 4 балла. Об Интере речь уже и не идет – команда Симоне Индзаги уверенно мчится к Скудетто. Лацио же в последнее время чередует победы с поражениями и подходил к игре с Миланом за пределами еврозоны – на 8-й позиции турнирной таблицы.

На следующей неделе обе команды сыграют в еврокубках. Лацио в Мюнхене попытается удержать домашние 1:0 с Баварией в 1/8 финала ЛЧ, а Милан стартует на той же стадии Лиги Европы поединком против пражской Славии. В этом плане Милан имел преимущество, ведь свой еврокубковый поединок сыграет аж в четверг, тогда как римляне – во вторник.

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Первый момент создал Лацио. На 8-й минуте Милану откровенно повезло – Весино с линии вратарской замыкал навес с углового, но мяч прошел мимо дальней штанги. Меньян уже был бессилен. Через несколько минут кипер "россонери" не поладил с Флоренци и влетел в Кастельяноса – без пенальти. Перед тем Меньян все же достал мяч. Милан ответил штрафным ударом в исполнении Флоренци, который зарядил в стенку.

Гости больше владели мячом, но Лацио обострял чаще. После еще одной подачи углового Меньян выпустил мяч из рук. Обошлось. Милан снова ответил своим стандартом, который неточным ударом завершил Пулишич. Вот и все за первый тайм – Лацио дважды пробил в створ против одного удара у подопечных Пиоли. Да и он случился уже в компенсированное время – Проведель без проблем справился. Закономерные нули на Олимпико.

Сразу после перерыва едва ли не впервые напомнил о себе Леау. Португалец приложился издали, но чуть выше. Жиру в акробатическом прыжке замыкал подачу углового – выше. На 57-й минуте Лацио остался вдесятером. Пеллегрини дважды сфолил против Пулишича, получил две желтые и ушел отдыхать.

Не сразу, но Милан прижал. Правда, на 75-й минуте мог забивать и Лацио. Исаксен отдал на Иммобиле, который из пределов вратарской зарядил мимо ближнего угла. И тут же "россонери", казалось, таки открыли счет. Рафа Леау благодаря рикошету поразил ворота Проведеля, но рефери с определенной задержкой зафиксировал офсайд у португальца.

Игра шла к нулевой ничьей, однако на 88-й минуте сыграла замена Пиоли. Проведель отразил удар Окафора, добивание Жиру заблокировал защитник, а вот Окафор с третьей попытки все же пробил кипера Лацио. Этот гол уже засчитали. Римляне еще и ввосьмером доигрывали – Марушич и Гендузи пошли вслед за Пеллегрини.

0:1 – Милан таки дожал Лацио, имея численное преимущество в течение 30+ минут. "Россонери" набрали 56 очка и отстают от Ювентуса на 1 балл (у туринцев еще есть матч в запасе). Лацио с 40 очками остался 8-м.

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