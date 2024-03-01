Уроженец Германии Денис Хусейнбашич будет играть за родину своих родителей на международном уровне.

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич объявит состав на Украину 5 марта. В списке появится совершенно новое имя – Денис Хусейнбашич, сообщает Sport.ba.

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22-летний Хусейнбашич получил боснийский паспорт и принял решение выступать за сборную Боснии и Герцеговины. Комитет ФИФА удовлетворил просьбу футболиста о смене футбольного гражданства.

Хусейнбашич – воспитанник немецкого футбола. Еще летом 2023-го Денис играл за молодежную сборную Германии на Евро. Он является основным хавбеком Кельна, сыграв в этом сезоне 17 матчей в Бундеслиге.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Сборной Сергея Реброва нужно обыграть балканцев, а затем победителя пары Израиль – Исландия, чтобы пробиться на Евро-2024 через плей-офф.