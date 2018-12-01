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Леганес Лунина впервые в своей истории забил 4 гола в матче Ла Лиги

21:14 53 Читати українською
Леганес Лунина впервые в своей истории забил 4 гола в матче Ла Лиги
ФК Леганес

В матче 14 тура чемпионата Испании Леганес на выезде разгромил Вальядолид.

Чемпионат Испании 2018/19, 14 тур

Вальядолид – Леганес – 2:4

Голы: Тони, 50, Унал, 90+4 – Сиовас, 11, Оскар, 42 Карильо, 66, 75

Несмотря на то, что украинский голкипер не попал даже в заявку Леганес, это не помешало его клубу установить историческое достижение. Поединок против Вальядолида стал первым в Ла Лиге, в котором "огурчикам" удалось забить 4 гола, сообщает Opta.

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Вальядолид остался 14-м в турнирной таблице Примеры, имея 17 очков в активе, а Леганес идет вслед за ним – у команды Лунина на один набранный балл меньше.

Испания14 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Леганес: Суббота 01 декабря 2018

Вальядолід
Матч окончен
2 : 4
Леганес
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