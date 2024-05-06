Португальский специалист долго считался фаворитом на замену Юргена Клоппа в Ливерпуле. Аморим решил подтолкнуть "красных" к переговорам и начал публично заигрывать с другими клубами АПЛ. Руководство мерсисайдцев шантаж не оценило, договорившись с Арне Слотом. 39-летний Аморим извинялся за свое необдуманное поведение, а теперь снова клянется в верности Спортингу.

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"Я остаюсь. У меня есть действующий контракт, сейчас особенный момент для меня, для клуба. Теперь мы вместе попробуем выиграть третий титул. Давайте попробуем это сделать", – приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо.

Молодому специалисту действительно грех жаловаться на свое положение в Лиссабоне. Вчера Спортинг стал недосягаемым для Бенфики Анатолия Трубина и выиграл чемпионат Португалии. "Львы" могут оформить "золотой дубль", если 26 мая одолеют Порту в финале Кубка.

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