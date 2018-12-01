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АРСЕНАЛ-КИЕВ - КАРПАТЫ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Арсенал-Киев – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча

20:10 71 Читати українською
Арсенал-Киев – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча
Арсенал-Киев – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор матча

Карпаты в Киеве не смогли дожать киевский Арсенал. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Украина. Премьер-лига, 17 тур

Арсенал-Киев – Карпаты – 1:1

Голы: Гуйе, 24 (аг) - Гуцуляк, 73 (пен)

На 24-й минуте Дубинчак подключился по левому флангу, чудом проскочил мимо Федецкого и выполнил прострел во вратарскую площадку. Первым на мяч успел Папа Гуйе – опытный новичок Карпат отметился автоголом.

Со стартом второй половины встречи Карпаты большими силами рванули в атаку – мяч практически не выходил из половины поля "канониров", пока гости не отыгрались. На 73-й минуте встречи Сагуткин откровенно сфолил в своей штрафной против Ди Франко. Гуцуляк взялся исполнять пенальти и не промахнулся.

Карпаты расписали ничью с Арсеналом-Киев, несмотря на тотальное преимущество в матче

В конце матча команды не создали стопроцентных голевых возможностей - арбитр зафиксировал ничью. Арсенал-Киев с 8 очками остался на последнем месте, а Карпаты с 17 пунктами разместились на 9 строчке турнирной таблицы.

Украина17 тур

Арсенал-Киев - Карпаты: Суббота 01 декабря 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
1 : 1
Карпаты
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Арсенал-Киев Арсенал-Киев Арсенал-Киев - Карпаты Видеоновости Карпаты Карпаты
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