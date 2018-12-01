Десна – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча

Заря на выезде оказалась сильнее Десны. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Чемпионат Украины 2018/2019, 17-й тур

Десна – Заря – 0:2

Голы: Силас, 23 Кабаев, 80

Заря победила Десну и вышла на четвертое место

Заря вышла вперед на 23-й минуте усилиями Силаса. Михайличенко прострелил с левого фланга, а Силас воспользовался отскоком и забил в пустые ворота.

Десна пыталась отвечать на контратак и стандартных положений, однако во втором тайме качество их моментов значительно подсело. В конце концов, Заря удвоила преимущество. На 80-й минуте луганчане раскатали контратаку, а Кабаев ее завершил ударом с близкого расстояния.

Отметим, что эта победа стала 40-й для Зари на выезде под руководством Юрия Вернидуба. Кроме этого, луганчане отмечаются в воротах соперника на выезде уже на протяжении 8 матчей подряд.