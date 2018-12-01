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ДЕСНА - ЗАРЯ АРСЕНАЛ-КИЕВ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Десна – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча

18:10 77 Читати українською
Десна – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча
Десна – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча

Заря на выезде оказалась сильнее Десны. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Чемпионат Украины 2018/2019, 17-й тур

Десна – Заря – 0:2

Голы: Силас, 23 Кабаев, 80

Заря победила Десну и вышла на четвертое место

Заря вышла вперед на 23-й минуте усилиями Силаса. Михайличенко прострелил с левого фланга, а Силас воспользовался отскоком и забил в пустые ворота.

Десна пыталась отвечать на контратак и стандартных положений, однако во втором тайме качество их моментов значительно подсело. В конце концов, Заря удвоила преимущество. На 80-й минуте луганчане раскатали контратаку, а Кабаев ее завершил ударом с близкого расстояния.

Отметим, что эта победа стала 40-й для Зари на выезде под руководством Юрия Вернидуба. Кроме этого, луганчане отмечаются в воротах соперника на выезде уже на протяжении 8 матчей подряд.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина17 тур

Десна - Заря: Суббота 01 декабря 2018

Десна
Матч окончен
0 : 2
Заря
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