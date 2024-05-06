Пресс-служба Черноморца провела голосование среди болельщиков с целью определить лучшего игрока команды в апреле. Безоговорочным победителем стал полузащитник Артур Авагимян.

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Интересно, что 27-летний вингер трезво подошел к этому признанию, написав в своем Telegram-канале следующие слова: "Самому некомфортно и стыдно за этот месяц, за результаты и игру в целом. Я благодарен вам за вашу поддержку. Спасибо".

Напомним, в апреле Черноморец сыграл 5 матчей, в которых потерпел 4 поражения и одержал одну победу. "Моряки" уступили Шахтеру в полуфинале Кубка Украины (1:4), а в УПЛ проиграли Заре (0:1), Кривбассу (1:2) и Минаю (0:2). В мае одесситы уже успели дважды влететь Шахтеру – 1:4 и 0:3.

К слову, Авагимян в текущем сезоне провел за Черноморец 26 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

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