Бойчишин: Буду тренировать Карпаты до зимней паузы, а дальше руководство будет решать

Главный тренер Карпат Олег Бойчмишин прокомментировал ничью львовян в матче против столичного Арсенала.

"На игру выходили две команды, которые оказались в сложной ситуации, обоим нечего было терять. Поэтому сама игра выдалась довольно интересной. Мне кажется, что Карпаты полностью контролировали игру, создали достаточно моментов, чтобы победить, но так случилось, что дожать соперника не удалось.

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Разница между теми Карпатами, которые я тренировал раньше и сейчас? Трудно о разнице говорить. Я с ними работал, мы общались раньше. Сегодня мы перешли на другую схему, как когда-то играли. Если бы не были знакомы, то, безусловно, ничего не меняли бы. Все с задуманного удалось, единственное – не смогли второй гол забить.

На сколько я долго в Карпатах? Мне доверили команду довести до паузы, а дальше руководство будет решать", – подытожил Бойчишин для официального сайта львовян.

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