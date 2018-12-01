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Бойчишин: Буду тренировать Карпаты до зимней паузы, а дальше руководство будет решать

21:02 23 Читати українською
Бойчишин: Буду тренировать Карпаты до зимней паузы, а дальше руководство будет решать
Олег Бойчишин / ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Олег Бойчмишин прокомментировал ничью львовян в матче против столичного Арсенала.

"На игру выходили две команды, которые оказались в сложной ситуации, обоим нечего было терять. Поэтому сама игра выдалась довольно интересной. Мне кажется, что Карпаты полностью контролировали игру, создали достаточно моментов, чтобы победить, но так случилось, что дожать соперника не удалось.

Карпаты расписали ничью с Арсеналом-Киев, несмотря на тотальное преимущество в матче

Разница между теми Карпатами, которые я тренировал раньше и сейчас? Трудно о разнице говорить. Я с ними работал, мы общались раньше. Сегодня мы перешли на другую схему, как когда-то играли. Если бы не были знакомы, то, безусловно, ничего не меняли бы. Все с задуманного удалось, единственное – не смогли второй гол забить.

На сколько я долго в Карпатах? Мне доверили команду довести до паузы, а дальше руководство будет решать", – подытожил Бойчишин для официального сайта львовян.

Мораиш, который покинул Карпаты, возглавил чемпиона Южной Кореи

Украина17 тур

Арсенал-Киев - Карпаты: Суббота 01 декабря 2018

Арсенал-Киев
Матч окончен
1 : 1
Карпаты
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Арсенал-Киев - Карпаты Карпаты Карпаты Олег Бойчишин Олег Бойчишин
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