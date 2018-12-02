Алькасер продолжает разрывать Бундеслигу – в матче с Фрайбургом испанцу покорилось сразу три достижения

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер демонстрирует потрясающие показатели после переезда в чемпионат Германии.

В этом сезоне Бундеслиги он забил 10 голов, нанеся 10 ударов по воротам. Каждый удар испанца завершается взятием ворот, сообщает Squawka.

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Свой 10-й гол Алькасер забил в домашнем матче 13-го тура против Фрайбурга. 25-летний футболист вышел на замену на 70-й минуте, а в компенсированное время установил окончательный счет.

Интересно, что 9 из 10 голов Алькасер забил после выхода на замену. Это повторение рекорда Бундеслиги. Ранее 9 голов после выхода на замену за один сезон в Бундеслиге забивали только два футболиста: Йонеле Ганя из Штутгарта в сезоне-2002/03 и Нильс Петерсен за Фрайбург в сезоне 2016/17, сообщает Opta.

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Алькасер повторил и еще один рекорд. 10 голов в Бундеслиге он забил в своих первых 8 матчах в турнире. Ранее подобное удавалось только экс-футболисту Гамбурга Герту Дерфелю в 1963 году. Забить больше 10 голов в своих первых 8 матчах в чемпионате Германии еще не смог никто, сообщает Opta.