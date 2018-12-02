Реал в тяжелом матче победил Валенсию

В матче 14-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал в родных стенах одержал очень непростую победу над гостями из Валенсии.

Чемпионат Испании 2018/2019, 14-й тур

Реал – Валенсия – 2:0

Голы: Васс, 8 (автогол), Васкес, 83

Первый тайм был достаточно бедным на моменты. У Валенсии их не было вообще – "летучие мыши" большую часть времени пытались зацепиться за мяч и хотя бы выйти в приличную атаку. Реал мог красиво вырваться вперёд уже на 3-й минуте, когда Бензема в воздухе поймал подачу Бэйла и в стиле Зидана пробил в ближний угол из-за пределов штрафной – чуть неточно. Уже через пять минут мадридцы открыли счёт: Карвахаль подхватил мяч на правом краю штрафной, обыграл Паулисту и внешней стороной стопы выполнил прострел, а Васс в попытке вынести его забил автогол – 1:0. На 29-й "бланкос" могли удвоить своё преимущество после того, как Бэйл принял передачу на дальнюю штангу, прекрасно раскачал Васса и пробил с острого угла – Нето парировал. После этого Гарет и Карим сделали по выстрелу над девятками, но в целом тайм получился довольно сухим.

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Во втором тайме команды поменялись ролями – теперь Реал был инертным в атаке, а Валенсия разрывала оборону и разбрасывалась моментами. Так, на 53-й и на 63-й минутах Санти Мина выходил один на один с Куртуа, однако в первом случае он пробил выше ворот, а во втором и не переиграл голкипера, и попал в офсайд. Супермомент был потерян на 65-й, когда Валенсия заработала штрафной, который подал Парехо. Коклен выиграл позиционную борьбу и скинул мяч на дальнюю штангу, а Паулиста оттуда мощно пробил – мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной. На 78-й минуте лучшую возможность отличиться упустил Батшуаи, который вышел один на один с голкипером, однако Куртуа лбом парировал его мощный выстрел в угол! Реал за всё это время имел только неплохой, но неточный удар Модрича на 55-й минуте и заблокированный выстрел Асенсио после классного прохода Льоренте на 73-й.

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В конце концов, хозяева наказали Валенсию за такое расточительство. На 83-й минуте Дани Карвахаль отобрал мяч у своей штрафной и пошел вперёд, разорвав свой фланг на скорости. Перед штрафной соперника он обыгрался с Иско и выкатил передачу на левый край Кариму Бензема, а тот отдал на абсолютно одинокого Васкеса. Лукас спокойно расстрелял ворота Нето – 2:0. Валенсия капитулировала.

Таким образом, Реал набрал 23 очка и поднялся на пятое место. Валенсия осталась на тринадцатой позиции, имея в активе 17 зачётных баллов.