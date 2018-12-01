Шальке и Хоффенхайм сыграли вничью: роскошные сейвы голкиперов, много пенальти и бледная игра конкурента Коноплянки

Шальке и Хоффенхайм расписали ничью в центральном матче 13 тура немецкой Бундеслиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Германия. Бундеслига, 13 тур

Хоффенхайм – Шальке – 1:1

Голы: Крамарич, 59 (пен) – Бенталеб, 74 (пен)

Шальке пытается подняться из нижней части турнирной таблицы, а Хоффенхайм ведет борьбу за еврокубки. На неделе обе команды играли в Лиге чемпионов. Гельзенкирхенцы в ужасном матче уступили Порту, но вышли в плей-офф, а ребята из Крайхгау в феерическом поединке проиграли Шахтеру и потеряли шансы на 1/8 финала.

Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека берет пример с Шевченко, поэзия от лучшего игрока дня в ЛЧ и благодарность Зинченко и Ко

Юлиан Нагельсманн немного освежил состав и вернулся к игре с тремя центрбеками, а Доменико Тедеско продолжил экспериментировать – 4 защитника, ромб в центре поля, а в атаке в старте из-за многочисленных травм основных игроков дебютировал Хаджи Райт. Молодой американец вышел на позиции Евгения Коноплянки, а украинец остался в запасе.

Хоффенхайм уже на старте встречи дважды мог забивать усилиями Стивена Цубера, который классно бил издалека. Сначала мяч из-под перекладины достал Ральф Ферманн, а затем Шальке спас каркас. Хозяева высоко прессинговали соперника и больше атаковали – 7 ударов в первые 10 минут.

Гости ответили двумя моментами Гвидо Бургшталлера – раз на месте был Оливер Бауманн, раз форварду не хватило точности. Третий удар австрийца опасным назвать трудно, а вот четвертый в первом тайме заставил Райн-Некар Арену затаить дыхание, однако результативным не стал.

На другом конце поля фантастически выглядел Ральф Ферманн, совершивший 4 сейва до перерыва. Голкипер откровенно спасал Шальке от пропущенных мячей – как на линии ворот, так и на выходах. Как Жоэлингтон и Керем Демирбай не переиграли его в своих голевых моментах – загадка.

Завершился тайм назначенным и отмененным пенальти в ворота Хоффенхайма. Мяч рикошетом попал в руку Стивену Цуберу, который стелился в подкат в штрафной. После видеоповтора арбитр принял правильное решение – Доменико Тедеско и Евгений Коноплянка с разочарованными лицами ушли на перерыв при счете 0:0.

Коноплянка против Порту: активная игра, единственная опасность для Касильяса, похвала от СМИ и признание от фанатов

Второй тайм начался довольно спокойно, и вдруг на 57-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу Хоффенхайма. Исхак Бельфодиль действительно попал в руку Бастиана Очипки в штрафной, однако за мгновение до того сам форвард зинсхаймцев подыграл себе рукой. Видеопомощники почему-то не подсказали арбитру посмотреть повтор. Андрей Крамарич реализовал удар с "точки".

Суат Сердар мог сравнять счет, но его удар в упор заблокировал защитник ТШГ. Доменико Тедеско сразу снял Сердара, освежив игру двумя заменами. Кстати, тогда же ушел с поля потенциальный конкурент Коноплянки Хаджи Райт. Юный форвард никак себя не проявил – час игрового времени находился в тени.

Шальке отыгрался также с пенальти. Эрмин Бичакчич в собственной штрафной зоне не по правилам остановил проход Даниэля Калиджури – Бенталеб без проблем исполнил приговор и установил счет 1:1. Алжирец вскоре получил шанс оформить дубль, однако классный удар в касание от Набиля не менее эффектно сейвом вытащил Оливер Бауманн.

Юлиан Нагельсманн, в свою очередь, тоже влиял на ход встречи заменами. Адам Шалай вышел на поле, и первым же касанием мог вырвать для Хоффенхайма победу – не попал в створ. До финального свистка счет больше не изменился, хотя Ральфу Ферманну еще раз пришлось вытаскивать каштаны из огня. Матч стал бенефисом голкиперов. Очень показательно, что пробить их сегодня удалось только с пенальти.

Противостояние молодых тренеров Бундеслиги завершилось ничьей. Друзья-конкуренты Юлиан Нагельсманн и Доменико Тедеско разошлись миром. Хоффенхайм набрал 21 пункт и остался на 6 месте в турнирной таблице, а Шальке с 14 баллами поднялся на 11 строчку. В следующем туре "кнаппен" в рамках рурского дерби принимают лидера чемпионата дортмундскую Боруссию.

Оценки игроков