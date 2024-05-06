На 75-й минуте матча Рома - Ювентус камеры предположительно поймали полузащитника римлян Кристанте за богохульными высказываниями. В Италии это считается нарушением и наказывается дисквалификацией. Как информирует Gazzetta dello Sport, теперь Кристанте грозит одноматчевая дисквалификация.

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Проблема для игрока и для всей Ромы заключается в том, что в 36-м туре Серии А "джаллоросси" предстоит выезд в Бергамо к Аталанте. Для римлян это – самый главный матч сезона, учитывая турнирную таблицу. Лишь победа над "богиней" позволит Роме оказаться по итогам чемпионата на пятом месте, которое даёт право выхода в Лигу чемпионов.

Кристанте считается самым незаменимым игроком Ромы в последних сезонах. Он – лидер команды по количеству проведённого на поле игрового времени во всех турнирах.

В 2020 году Кристанте уже был наказан дисквалификацией за аналогичный проступок. В этом сезоне лишь один игрок в Серии А подвергся такой санкции – вратарь Фрозиноне Турати.

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