Карпаты расписали ничью с Арсеналом-Киев, несмотря на тотальное преимущество в матче

Арсенал-Киев дома принимал львовские Карпаты в 17 туре украинской Премьер-лиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Украина. Премьер-лига, 17 тур

Арсенал-Киев – Карпаты – 1:1

Голы: Гуйе, 24 (аг) – Гуцуляк, 73 (пен)

Арсенал-Киев уверенно замыкает турнирную таблицу чемпионата, а Карпаты после двух поражений снова отдалились от верхней шестерки. На неделе львовский клуб потерял главного тренера – Жозе Мораиш выкупил свой контракт, а исполняющим обязанности назначили Олега Бойчишина. Условия проведения матча усложнились из-за снегопада в Киеве, однако газон стадиона Динамо подготовили к игре.

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Команды выбрали схему с тремя центрбеками и очень вяло начали матч. Хозяева чуть больше владели мячом, но никакой опасности на обоих концах поля не было. Ближе к середине первого тайма Карпаты начали проявлять активность и создавать моменты. Дважды бил по воротам Ситало Гуцуляк – со штрафного мяч полетел выше цели, а через несколько минут хорошо сыграл голкипер. Не подвел Ситало и после удара Шведа.

Арсенал-Киев ответил результативно, открыв счет со второй попытки. С дальним ударом Акулунина справился на отлично вратарь Карпат, а вот следующая атака заставила львовских гостей вытаскивать мяч из собственных ворот. Дубинчак подключился по левому флангу, чудом проскочил мимо Федецкого и выполнил прострел во вратарскую площадку. Первым на мяч успел Папа Гуйе – опытный новичок Карпат отметился автоголом.

Карпаты активно пытались отыграться – большую часть времени игра проходила на половине поля киевлян. На 32-й минуте "зелено-белые" создали супершанс, но умудрились его упустить. Швед, за которым сегодня наблюдали скауты бельгийского клуба, роскошным пасом вывел Гулуцяка один на один с голкипером, однако Алексей бездарно пробил прямо в своего визави. На перерыв Карпаты ушли, уступая в счете.

Со стартом второй половины встречи Карпаты большими силами рванули в атаку – мяч практически не выходил с половины поля "канониров", пока гости не отыгрались. Дважды мощно стрелял по воротам Арсенала-Киев Клец – заблокировали защитники и парировал голкипер. Львовская команда продолжала давить на владения соперника, а тот даже не думал о контригре.

Ди Франко в двух эпизодах претендовал на пенальти. Екатерина Монзуль первую ситуацию проигнорировала, а во второй – поставила "чистый" пенальти за откровенный фол Сагуткина против аргентинца. Алексей Гуцуляк с 11-метровой отметки пробил безошибочно – 1:1. Карпаты могли сразу и выйти вперед, но Ситало снова спас свою команду от пропущенного мяча.

В конце матча команды не создали стопроцентных голевых возможностей – арбитр зафиксировала ничью. Арсенал-Киев с 8 очками остался на последнем месте, а Карпаты с 17 пунктами разместились на 9 строчке турнирной таблицы.

Интересные факты

– Арсенал-Киев продлил антирекордную безвыигрышную серию в чемпионате – 10 матчей.

– Арсенал-Киев продлил 5-матчевую серию поражений.

– Арсенал-Киев пропустил в 22-м домашнем матче чемпионата подряд.

– Карпаты забили в 13-м подряд гостевом поединке УПЛ – рекорд клуба