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Манчестер Сити – Борнмут: Фернандиньо нанес травму Зинченко – украинец с окровавленным лицом покинул поле

18:38 150 Читати українською
Манчестер Сити – Борнмут: Фернандиньо нанес травму Зинченко – украинец с окровавленным лицом покинул поле
Александр Зинченко / Фото из соцсетей

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко, попал в старт "горожан" на матч с Борнмутом, был заменен из-за повреждения.

В начале второго тайма произошел неприятный эпизод с участием Фернандиньо и Александра Зинченко. Оба игрока боролись за верховой мяч в штрафной "горожан" и, как следствие, Фернандиньо разбил нос Зинченко.

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Врачи долго пытались остановить кровотечение. Главный тренер Манчестер Сити решил, что нужно заменить украинца, который покинул поле окровавленным.

Вместо Александра на поле появился Делф. Отметим, что Зинченко принял непосредственное участие в первом голе "горожан" в ворота Борнмута. На 75-минуту матча подопечные Гвардиолы побеждают со счетом 2:1.

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Манчестер Сити - Борнмут: Суббота 01 декабря 2018

Манчестер Сити
Матч окончен
3 : 1
Борнмут
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Теги
Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити - Борнмут Фернандиньо Фернандиньо Манчестер Сити Манчестер Сити
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