Манчестер Сити – Борнмут: Фернандиньо нанес травму Зинченко – украинец с окровавленным лицом покинул поле

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко, попал в старт "горожан" на матч с Борнмутом, был заменен из-за повреждения.

В начале второго тайма произошел неприятный эпизод с участием Фернандиньо и Александра Зинченко. Оба игрока боролись за верховой мяч в штрафной "горожан" и, как следствие, Фернандиньо разбил нос Зинченко.

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Врачи долго пытались остановить кровотечение. Главный тренер Манчестер Сити решил, что нужно заменить украинца, который покинул поле окровавленным.

Вместо Александра на поле появился Делф. Отметим, что Зинченко принял непосредственное участие в первом голе "горожан" в ворота Борнмута. На 75-минуту матча подопечные Гвардиолы побеждают со счетом 2:1.

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