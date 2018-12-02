Безус во втором матче подряд забил за Сент-Трюйден

Украинский хавбек Роман Безус отметился голом за Сент-Трюйден в матче 17-го тура чемпионата Бельгии против Антверпена.

В матче 17-го тура чемпионата Бельгии Антверпен дома принимает Сент-Трюйден. В стартовом составе гостей вышел полузащитник Роман Безус. На 37-й минуте украинец отметился забитым голом и вывел свою команду вперед. Безус набегал на ворота соперника из глубины поля и результативно пробил по мячу метров с 12-ти.

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Cент-Трюйден, в итоге, победил Антверпен со счетом 3:1, на 57-й минуте Романа заменили. К слову, в составе Антверпена играл экс-игрок Динамо Мбокани. В этом сезоне Безус провел за Сент-Трюйден 13 матчей во всех турнирах. Хавбек отметился 4 голами и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что другой украинец, который играет в чемпионате Бельгии – Андрей Бацула просидел в запасе Кортрейка весь матч против Мускрона. Команда украинца победила со счетом 1:0.