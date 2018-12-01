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Девич забил за Сабах в дерби против Нефтчи

20:35 71 Читати українською
Девич забил за Сабах в дерби против Нефтчи
Марко Девич / ФК Ростов

Украинский форвард Марко Девич забил в чемпионате Азербайджана.

Украинец сербского происхождения Марко Девич забил единственный гол Сабаха в матче 13-го тура чемпионата Азербайджана против Нефтчи, где выступает еще один украинец Кирилл Петров, который не принял участие в матче из-за повреждения.

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На 76-й минуте Девич уверенно реализовал пенальти, однако этот гол не помог Сабаху избежать поражения от Нефтчи со счетом 1:2. В бакинском дерби не обошлось без красных карточек. Сабах доигрывал матч вдесятером, а Нефтчи были вынуждены играть без двух своих игроков, которые получили красную карточку.

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Гол Марко можно увидеть с 6:40

Теги
Мир Видеоновости Сабах Сабах Украинцы за рубежом Марко Девич Марко Девич Кирилл Петров Кирилл Петров Нефтчи Нефтчи
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