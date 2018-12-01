Заря победила Десну и вышла на четвертое место

В матче 17-го тура УПЛ луганская Заря благодаря голам Силаса и Владислава Кабаева победила черниговскую Десну.

Чемпионат Украины 2018/2019, 17-й тур

Десна – Заря – 0:2

Голы: Силас, 23, Кабаев, 80

Данный матч мог вообще не состояться. Сначала его перенесли в Киев на "Оболонь-Арену", потому что в Чернигове не могут обеспечить подогрев поля и освещение одновременно. Кроме того, СБУ в связи с военным положением рекомендовало перенести игру, что и произошло – и тут в дело вмешалась погода. Работники стадиона боролись со снежным нашествием до обеда, в конце концов добившись чистоты и переноса поединка на 15:00.

Заря провела первый тайм активнее, хотя Десна старалась отвечать на остроту. Первый момент произошел уже на 4-й минуте, когда Хомченовский вошел в штрафную и пробил в ближнюю девятку – Паст парировал. Гости могли забить на 12-й: Десна провела быструю контратаку с передачей в спины защитникам, а Артём Фаворов метров с 11-ти пробил в противоход Махарадзе – мяч прошёлв рядом со штангой. В конце концов, дело дошло и до гола, который удалось забить более агрессивной Заре: на 23-й минуте Михайличенко прострелил с левого фланга, а Силас воспользовался отскоком и забил в пустые ворота – 1:0. После этого луганчане имели шанс удвоить счет, но могли и пропустить: так, Кочергин вырывался один на один с Пастом, но не смог переиграть его, а Сергей Старенький с нескольких метров не успел завершить прострел с правого фланга. В целом же, победа "мужиков" в первом тайме была логичной.

Второй тайм также начался с остроты. Уже на 50-й минуте Громов дважды обыграл защитника и пробил из пределов штрафной – выше ворот. Десна ответила на 59-й супермоментом с углового: Безбородько ударом головой пробил в крестовину, а Ермаков добил значительно выше ворот. В целом же, Заря выглядела активнее: так, Кабаев на 73-й минуте легко качнул защитника, вошёл в штрафную и пробил в ближнюю девятку – Паст парировал. Через несколько минут он пробивал из-за пределов штрафной, однако получилось неточно. Десна пыталась отвечать с контратак и стандартных положений, однако во втором тайме качество их моментов значительно подсело. В конце концов, Заря реализовала преимущество: на 80-й минуте луганчане раскатали контратаку, а Кабаев её завершил ударом с близкого расстояния – 0:2. Чернигов капитулировал.

Таким образом, Заря набрала 25 очков и поднялась сразу на четвертоё место – хотя конкуренты свои матчи ещё не сыграли. Десна опустилась на шестое, оставшись с 23 очками.

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