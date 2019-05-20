Главные новости футбола 19 мая: Шахтер – чемпион Украины, Реал снова провалился, голы и трофеи украинцев

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 19 мая.

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины

Шахтер победил Зарю в матче 29 тура УПЛ и стал чемпионом Украины за 3 тура до завершения первенства. Единственный гол в матче забил Жуниор Мораес уже на 11-й минуте поединка. Таким образом, на матч против Динамо в рамках следующего тура Шахтер выйдет в статусе чемпиона Украины сезона 2018/19.

"Горняки" третий сезон подряд оформили "золотой дубль" и стали самой титулованной командой в истории независимой Украины – у Шахтера 34 трофея против 33-х у Динамо. Кроме того, дончане обеспечили себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов 2019/20.

Украинцы за рубежом

Александр Кучер и Артем Кравец результативными действиями спасли Кайсериспор от поражения в Турции. А вот для украинцев в ​​Венгрии день выдался хуже – некоторые из них вместе со своими командами вылетели из элиты.

Роман Яремчук отдал ассист в матче чемпионата Бельгии и помог своей команде одержать победу и путевку в еврокубки. Дмитрий Безотосный в составе Габалы выиграл Кубок Азербайджана.

Александр Зинченко получил посредственные оценки за игру в финале Кубка Англии, однако и избежал серьезной критики. А вот Андрей Лунин стал лучшим игроком матча Леганеса против Уэски.

Руслан Малиновский имеет варианты продолжения карьеры в Англии и Италии.

Другие главные события

Многолетний капитан Манчестер Сити Венсан Компани покинул клуб и стал играющим тренером Андерлехта.

Реал завершил сезон поражением. Команда Зидана дома проиграла Бетису, наставник которого Кике Сетьен после матча объявил об уходе из команды. Барселона сыграла вничью с Эйбаром, а Лионель Месси стал лучшим бомбардиром Примеры, повторив многолетний рекорд.

Определился еще один новичок Бундеслиги 2019/20 – им стал Падерборн. Унион Берлин сыграет плей-офф против Штутгарта, а вот Дуйсбург Бориса Тащи вылетел в третью лигу.

Сборная Нидерландов U-17 стала чемпионом Европы, обыграв в финале Италию.