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Габала Безотосного выиграла Кубок Азербайджана

19 мая 22:30 55 Читати українською
Габала Безотосного выиграла Кубок Азербайджана
Безотосный в составе Габалы / Sports.ru

Габала обыграла Сумгаит в финале Кубка Азербайджана (1:0).

Кубок Азербайджана 2018/19. Финал

Габала – Сумгаит – 1:0

Гол: Жозеф-Монроз, 4

Габала впервые в своей истории выиграла Кубок Азербайджана. Единственный гол в матче был забит на 4-ой минуте, отличился Жозеф-Монроз. Добавим, что Безотосный вышел в стартовом составе Габалы и помог команде удержать ворота на замке.

Безотосный подпишет новый контракт с Габалой

Vəə KUBOK bizimdir! #gsc #gabalasc #GABSUM #kubok

Допис, поширений Gabala SC (@gabalasc_official)

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Теги
Мир Украинцы за рубежом Азербайджан Дмитрий Безотосный Дмитрий Безотосный Габала Габала
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