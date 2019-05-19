Габала Безотосного выиграла Кубок Азербайджана

Габала обыграла Сумгаит в финале Кубка Азербайджана (1:0).

Кубок Азербайджана 2018/19. Финал

Габала – Сумгаит – 1:0

Гол: Жозеф-Монроз, 4

Габала впервые в своей истории выиграла Кубок Азербайджана. Единственный гол в матче был забит на 4-ой минуте, отличился Жозеф-Монроз. Добавим, что Безотосный вышел в стартовом составе Габалы и помог команде удержать ворота на замке.

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