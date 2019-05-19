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Комплименты от Куртуа и ценник на трансфер – Малиновского зовут в Англию и Италию, а бельгийцы не советуют Россию

19 мая 16:26 1393 Читати українською
Комплименты от Куртуа и ценник на трансфер – Малиновского зовут в Англию и Италию, а бельгийцы не советуют Россию
Тарас Котив Тарас Котив

Руслан Малиновский оформил титул чемпиона Бельгии-2019, сделав роскошный подарок жене ко дню рождения. Генк может продать украинца уже этим летом.

Последователи Кевина Де Брюйне и Тибо Куртуа. Последний раз, когда Генк становился чемпионом Бельгии, за команду играли звезды сборной, которые впоследствии оказались в Манчестер Сити и Реале. Издание Voetbalbelgie вспоминает их взлет европейской карьеры с намеком, что в этой команде тоже будут двойные победители. Тот же Малиновский, самый результативный наш легионер в Европе с большим отрывом, забил 16 голов и отдал 16 ассистов за 51 матч сезона во всех турнирах – цифры, которые поражают бельгийскую прессу. В целом его результат в Генке: 135 матчей, 30 голов, 32 ассиста. Неплохо как для центрального полузащитника!

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Приходил в команду, которая шла на 8-м месте, уйдет чемпионом? Руслан прекрасно чувствует себя в Генке, с которым вышел в Лигу чемпионов. Однако у него есть определенные другие варианты, пишут бельгийские СМИ со ссылкой на агента Сергея Серебренникова. В России уверены, что это московский Спартак, но для самого игрока это наиболее абсурдный вариант из возможных – кризисная команда с не очень высокими шансами на попадание в ЛЧ в стране, которая остается агрессором по отношению к землякам Малиновского. Интересно, что бельгийские болельщики также не советуют Руслану этот трансфер.

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В том, что переход в Спартак не станет для него шагом вперед, уверены сразу 62% опрошенных на сайте Voetbalnieuws. В то же время в то, что Руслан покинет Генк этим летом, на другом портале Voetbal24 верят до 77%. Даже в чисто игровом плане, забывая о риске вылететь из сборной Украины, понять подобный трансфер просто невозможно. Voetbalbelgie отмечает рыночную стоимость 26-летнего украинца на уровне 10 миллионов евро. Малиновский стал 2-м лучшим игроком бельгийского сезона, но наставник Назарины и Мбокани в Антверпене считает, что он больше всех заслуживал звание игрока года. Ласло Белени – персона довольно авторитетная, приводил Спортинг и Стандард к чемпионству Португалии и Бельгии.

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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа считает его левую ногу божественной, называя вместе с защитниками Мехле и Лукуми, а также другими полузащитниками Троссаром и Берге наиболее перспективными в плане трансферов. Последнего кипер Реала особо выделяет, хотя украинец также "смог очаровать". Экс-вратарь Генка считает, что именно норвежский партнер Малиновского по центру поля может дорасти даже до Реала. Берге всего 21, и ему прочат большую карьеру – Сандер, прекрасно проявляющий себя и в разрушении, и в конструировании атак, выразил готовность покинуть бельгийский клуб уже этим летом. Норвежца даже сравнивают с Фрэнки Де Йонгом, который перешел в Барселону.

Отметим, что ведущие бельгийские СМИ, дающие свои инсайды, ничего не говорят о переговорах со Спартаком. Зато называют другие варианты. Nieuwsblad утверждает, что Малиновский готов к отъезду, Генк рискует потерять 4-5 ключевых игроков, а в тяжелой борьбе за украинца сойдутся клубы из Англии и Италии. Согласитесь, звучит значительно посолиднее, чем четвертая команда России. Руслан провел в Бельгии уже 3,5 сезона. Среди легионеров Генка только Саматта – больший старожил.

"Малиновский провел хороший период в клубе, но в его возрасте он чувствует себя готовым сделать новый шаг повыше. И уже есть заинтересованные клубы, поэтому мы надеемся завершить сделку через несколько недель", – цитирует бельгийское издание агента Серебренникова. Стоит отметить, что украинца не отпустят за меньше чем 10 млн евро.

В Бельгии особо выделяют роскошное финансовое положение Генка, так что самый богатый клуб страны, "сидящий на куче денег" (бюджет в 47 миллионов евро, еще 20-30 принесет игра в ЛЧ) не нуждается во что бы то ни стало продавать своих лидеров за копейки. Поэтому английские и итальянские клубы (надеемся, что Россия – это просто шутка) ждет тяжелая битва за полузащитника сборной Украины.

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