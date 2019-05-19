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Шахтер стал самым титулованным клубом независимой Украины

19 мая 19:52 201 Читати українською
Шахтер стал самым титулованным клубом независимой Украины
Шахтер стал самым титулованным клубом независимой Украины

Донецкий Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев во времена независимой Украины.

 
Жуниор Мораес 11’
11’ Жуниор Мораес

Донецкий клуб в двадцать девятом туре чемпионата Украины минимально одолел Зарю со счетом 1:0, что позволило "горнякам" завоевать очередной трофей.

Шахтер обыграл Зарю и стал чемпионом Украины

Напомним, в среду, 15 мая, подопечные Паулу Фонсеки победой над Ингульцом оформили четвёртую подряд победу в розыгрыше Кубка Украины.

Шахтер обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов 2019/20

Поэтому, Шахтер в течение недели завоевал свой 33-й и 34-й трофей в независимой Украине, тем самым догнав и обогнав киевское Динамо по количеству титулов.

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