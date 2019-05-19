Шахтер стал самым титулованным клубом независимой Украины

Донецкий Шахтер обошел Динамо по количеству трофеев во времена независимой Украины.

Донецкий клуб в двадцать девятом туре чемпионата Украины минимально одолел Зарю со счетом 1:0, что позволило "горнякам" завоевать очередной трофей.

Шахтер обыграл Зарю и стал чемпионом Украины

Напомним, в среду, 15 мая, подопечные Паулу Фонсеки победой над Ингульцом оформили четвёртую подряд победу в розыгрыше Кубка Украины.

Шахтер обеспечил себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов 2019/20

Поэтому, Шахтер в течение недели завоевал свой 33-й и 34-й трофей в независимой Украине, тем самым догнав и обогнав киевское Динамо по количеству титулов.