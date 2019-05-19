Яремчук ассистом помог Генту победить Андерлехт Макаренко, который впервые за 56 лет не попал в еврокубки

В матче 10-го тура группы чемпионов бельгийской лиги Жупиле Гент победил Андерлехт благодаря ассисту Яремчука, Брюгге вырвал победу у Антверпена, а Генк без Малиновского разошелся ничьей со Стандардом.

Бельгия. Лига Жупиле. Группа чемпионов, 10-й тур

Брюгге – Антверпен – 3:2

Голы: Опенда, 4, 89, Воссен, 80, (пен) – Баби, 53, Мбокани, 57

Генк – Стандард – 0:0

Гент – Андерлехт – 2:1

Голы: Квилитая, 2, Дэвид, 76 – Боласи, 74

Брюгге на последних минутах вырвал победу у Антверпена. Опенда на 4-ой минуте открыл счет, но Баби и экс-динамовец Мбокани вывели Антверпен вперед. Но победу таки праздновал Брюгге, Воссен ударом с пенальти сравнял счет, а Опенда принес победу Брюгге.

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Гент вырвал победу у Андерлехта не без помощи украинцев. Квилитая на 2-ой минуте вывел хозяев вперед, а во втором тайме на гол Боласи мгновенно ответил Дэвид с передачи Яремчука. Добавим, что Пластун вышел в стартовом составе, а вот Яремчук и Безус появились на поле уже по ходу встречи. В другом матче Генк без Малиновского и Стандард разошлись безголевой ничьей.

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