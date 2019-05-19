toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Яремчук ассистом помог Генту победить Андерлехт Макаренко, который впервые за 56 лет не попал в еврокубки

19 мая 21:55 89 Читати українською
Яремчук ассистом помог Генту победить Андерлехт Макаренко, который впервые за 56 лет не попал в еврокубки
Яремчук ассистом помог обыграть Андерлехт / Твиттер ФК Гент

В матче 10-го тура группы чемпионов бельгийской лиги Жупиле Гент победил Андерлехт благодаря ассисту Яремчука, Брюгге вырвал победу у Антверпена, а Генк без Малиновского разошелся ничьей со Стандардом.

Бельгия. Лига Жупиле. Группа чемпионов, 10-й тур

Брюгге – Антверпен – 3:2

Голы: Опенда, 4, 89, Воссен, 80, (пен) – Баби, 53, Мбокани, 57

Генк – Стандард – 0:0

Гент – Андерлехт – 2:1

Голы: Квилитая, 2, Дэвид, 76 – Боласи, 74

Брюгге на последних минутах вырвал победу у Антверпена. Опенда на 4-ой минуте открыл счет, но Баби и экс-динамовец Мбокани вывели Антверпен вперед. Но победу таки праздновал Брюгге, Воссен ударом с пенальти сравнял счет, а Опенда принес победу Брюгге.

Компани стал играющим тренером Андерлехта – там выступает украинец Макаренко

Гент вырвал победу у Андерлехта не без помощи украинцев. Квилитая на 2-ой минуте вывел хозяев вперед, а во втором тайме на гол Боласи мгновенно ответил Дэвид с передачи Яремчука. Добавим, что Пластун вышел в стартовом составе, а вот Яремчук и Безус появились на поле уже по ходу встречи. В другом матче Генк без Малиновского и Стандард разошлись безголевой ничьей.

Комплименты от Куртуа и ценник на трансфер – Малиновского зовут в Англию и Италию, а бельгийцы не советуют Россию

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
549
Теги
Украинцы за рубежом Видеоновости Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Бельгия Брюгге Брюгге Гент Гент Стандард Стандард Роман Яремчук Роман Яремчук Антверпен Антверпен Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун Дьемерси Мбокани Дьемерси Мбокани Андерлехт Андерлехт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
    Італія — 13:25549 Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
4
час
:
13
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук