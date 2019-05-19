Кравец голом, а Кучер ассистом спасли свою команду от поражения в чемпионате Турции

Состоялся матч 33 тура чемпионата Турции, в котором Акхисарспор принимал Кайсериспор.

Чемпионат Турции, 33 тур

Акхисарспор – Кайсериспор – 2:2

Голы: Регаттен, 37, Мену, 80 – Кравец, 61, Гьян 90+3

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Акхисарспор принимал Кайсериспор в 33 туре чемпионата Турции. В стартовом составе гостей на поле вышли украинский защитник Александр Кучер и нападающий Артем Кравец, который на шестьдесят первой минуте отличился голом.

Форвард принял мяч на линии штрафной и пробил в ближний угол ворот, голкипер соперника не спас. Позже Кайсериспор пропустил во второй раз, но уже в добавленное ко второму тайму время Александр Кучер пробил по воротам после розыгрыша углового, и попал в своего партнера, который и забил гол.

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За тур до окончания чемпионата Турции команда украинцев находится в середине турнирной таблицы, не имея шансов побороться за еврокубки.

Гол Кравца:

Ассист Кучера: