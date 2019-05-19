Заря – Шахтер: историческое чемпионство "горняков" в прагматическом стиле и выход в ЛЧ, луганчан ждут перемены

Шахтер досрочно стал чемпионом Украины 2018/19 благодаря минимальной победе над Зарей в поединке 29-го тура УПЛ. Отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Заря – Шахтер начался в 17:00 по киевскому времени. Победа обеспечивала команде Паулу Фонсеки досрочное чемпионство Украины. Даже в случае ничьи отрыв "горняков" от Динамо составлял бы 9 очков за 3 тура до окончания чемпионата.

Заря ведет борьбу за Мариуполем за 4-ю строчку, дающую право стартовать в Лиге Европы 2019/20 на один квалификационный раунд позже. Перед отчетным поединком обе команды набрали по 39 зачетных баллов.

Матч начался довольно спокойно – хозяева уверенно нейтрализовали все атакующие потуги дончан. Перспективный момент мог возникнуть на 5-й минуте – Исмаили получил хороший разрезной пас и прострелил в штрафную, но надежно сыграл Виталий Вернидуб, который выбил мяч. Через 2 минуты непонятную желтую карточку получил Виктор Коваленко: хавбеку настолько не понравилось решение арбитра зафиксировать офсайд, что он подтолкнул Николая Балакина – справедливое предупреждение для полузащитника Шахтера.

Заря – Шахтер – видео голов

На 11-й минуте "горняки" вышли вперед. Жуниор Мораес после подачи Сергея Болбата опередил защитника и забил свой 19-й гол в чемпионате, увеличив отрыв от преследователей в гонке бомбардиров. Сразу же Шахтер мог забивать второй – Шевченко спас Зарю, парируя удар Тайсона в дальний нижний угол!

Откровенно зажали дончане подопечных Вернидуба на их половине поля. Заря ответила неточным ударом Арвеладзе на 17-й минуте игры. Хоть что-то – это едва ли не первая осмысленная атака хозяев в поединке. Практически тут же луганчане требовали пенальти – по их мнению, мяч попал в руку Исмаили после прострела Караваева, однако свисток арбитра не прозвучал. Заря несколько прибавила в активности – Пятов забрал мяч после прострела с фланга.

Вспыхнули страсти – Мораес получил желтую карточку за грубый подкат против Тымчика, а еще через несколько минут желтый свет увидел Михайличенко. Не выдержала даже техника, ведь трансляция матча была прервана почти на 10 минут. В этом вся УПЛ – единый пул спасет ситуацию?

Под занавес тайма Шахтер снова активизировался. После удара Тайсона мяч пролетел рядом со стойкой ворот Шевченко. Мораес мог оформить дубль, но форвард сборной Украины неудачно обработал мяч в непосредственной близости от ворот, хотя вполне мог пробивать и в касание. 1:0 – итог первого тайма.

Вторую половину игры активнее начали игроки Зари, но забивать мог Шахтер – Коваленко в контратаке убежал на ворота Шевченко, однако не попал в дальний угол! Отметим действия Тайсона, который классным пасом запустил партнера в отрыв. Хорошую возможность имел Мораес, но с линии штрафной пробил откровенно неудачно – мяч пролетел значительно выше рамки. Хозяева вроде и создавали определенное давление на ворота "горняков", но до ударов дело не доходило – Шахтер достаточно уверенно контролировал ход событий на поле.

На 63-й минуте в штрафной Зари столкнулись Мораес и Белый. Оба некоторое время полежали на газоне Славутич-Арены, однако сумели продолжить поединок. Тот же Мораес испортил классную атаку Шахтера – нападающий после классного прохода Тайсона принял мяч, находясь в офсайде. А за спиной Жуниора набегал свободный Исмаили, который выходил бы один на один с Никитой Шевченко.

На 74-й минуте роскошный проход удался Тете, который вышел на замену. Бразилец классно прошел нескольких оппонентов и отдал на Мораеса, удар которого метров с 10-ти классно парировал голкипер Зари. В следующем эпизоде ​​уже Тымчик спас свою команду, постелившись под удар Матвиенко.

Под занавес матча "горняки" еще провели несколько атак, однако счет на табло больше не изменился. Впрочем, и единственного гола Мораеса, который получил травму на последних минутах, команде Паулу Фонсеки хватило для победы.

Шахтер набрал 76 очков и досрочно стал чемпионом Украины 2018/19 за 3 тура до финиша. Это 12-й чемпионский титул в истории клуба, у Динамо осталось 15. Кроме того, дончане обеспечили себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов 2019/20.

Заря осталась четвертой – у команды Вернидуба 39 пунктов. В следующем туре Шахтер в среду примет Динамо, а Заря поедет в гости во Львов.

Историческое чемпионство Шахтера в легком матче

"Горняки" досрочно стали чемпионами Украины. В матче, в котором команду Фонсеки вполне устроила бы и ничья, Шахтер не расслабился и добыл максимальный результат. Возможно, еще красивее было бы оформить чемпионство в среду в матче против Динамо, но выходить на поединок против главного конкурента в статусе сильнейшей команды страны – тоже приятно.

Иногда складывалось впечатление, что гости играли в полноги. Как только "горняки" включали скорости – у Зари начинались проблемы. Хозяева могут благодарить Никиту Шевченко, который совершил 5 сейвов и спас свою команду от разгрома. Если в матче прошлого тура с Динамо Заря смогла дать бой киевлянам, то сегодня команда Вернидуба выглядела откровенно беспомощно. Да, эпизодически луганчане владели инициативой и создавали давление на ворота Пятова, однако абсолютно никаких дивидендов из этого не выжали. Казалось, что Шахтер может добавить в любой момент, если это будет необходимо.

Жуниор Мораес забил очередной гол в чемпионате и фактически гарантировал себе звание лучшего бомбардира УПЛ 2018/19. У форварда Шахтера 19 голов, у Виктора Цыганкова – 15. Несмотря на всю критику форварда за его переход из Динамо в ряды принципиального соперника выглядит, что Мораес сделал правильный выбор. По крайней мере, на сегодняшний день. Как он это сделал – это дело самого Жуниора и совсем другая история.

Благодаря этому чемпионскому титулу Шахтер третий год подряд оформил "золотой дубль" и стал самой титулованной командой независимой Украины. У "горняков" 34 трофеи, в Динамо - 33.

Фонсека демонстрирует невероятный прагматизм

Паулу Фонсека возглавил Шахтер в 2016-м году после ухода Мирчи Луческу. С тех пор португальский специалист не только привел команду к третьей подряд победе в чемпионате и Кубке, но и существенно перестроил команду.

Летом прошлого года Шахтер покинули ряд лидеров – Срна, Фред, Феррейра, Бернард, зимой пошел Ракицкий. Однако клуб нашел неплохую замену практически всем ключевым исполнителям, о которых в клубе уже и не очень вспоминают, ведь результаты команды если и ухудшились, то несущественно.

В 2019 году Шахтер пропустил лишь один гол в чемпионате, установив клубный рекорд по продолжительности "сухой" серии (956 минут без пропущенных голов). Поразить ворота команды Фонсеки в чемпионате весной смогла лишь Александрия.

Вот и в этом матче подопечные португальца действовали довольно прагматично. Шахтер ограничился одним голом, хотя мог забивать гораздо больше, а вот у своих ворот "горняки" не позволили создать оппоненту практически ничего. Надежность у своих ворот – похоже, именно таким было кредо Шахтера в весенней части чемпионата.

Заре нужны перемены

Сезон 2018/19 независимо от его итога уже стал худшим для Зари за последние годы. Команда Юрия Вернидуба не только уже не ведет борьбу за бронзу, а рискует потерять даже 4 место, ведь имеет одинаковое количество очков с Мариуполем. И в коллективе, похоже, не все в порядке – недаром же Юрий Николаевич несколько раз намекал на отставку (которая как минимум дважды была очень близка).

Летом команду, вероятно, покинут несколько арендованных игроков – Тымчик, Михайличенко, Леднев, права на которые принадлежит Динамо. По слухам, есть определенный интерес других клубов к Силасу, неизвестным является будущим Караваева, который в свое время был близок к переходу в то же Динамо. В течение всего сезона Заря так и не смогла выдать более-менее ровную серию, периодически теряя очки на ровном месте. "Мужики" умеют прилично играть против грандов, но им все еще не хватает класса, чтобы без проблем брать "свои" очки против более слабых оппонентов.

Похоже, эта Заря достигла своего потолка. Каким будет развитие клуба дальше – знает только руководство клуба.