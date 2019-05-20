Головні новини футболу 19 травня: Шахтар – чемпіон України, Реал знову провалився, голи та трофеї українців

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 19 травня.

Шахтар достроково став чемпіоном України

Шахтар переміг Зорю в матчі 29 туру УПЛ та став чемпіоном України за 3 тури до завершення першості. Єдиний гол у матчі забив Жуніор Мораєс вже на 11 хвилині поєдинку. Таким чином на матч проти Динамо в рамках наступного туру Шахтар вийде у статусі чемпіона України сезону 2018/19.

"Гірники" третій сезон поспіль оформили "золотий дубль" та стали найтитулованішою командою в історії незалежної України – у Шахтаря 34 трофеї проти 33 у Динамо. Крім того, донеччани забезпечили собі участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів 2019/20.

Українці за кордоном

Олександр Кучер та Артем Кравець результативними діями врятували Кайсеріспор від поразки в Туреччині. А от для українців в Угорщині день видався гіршим – деякі з них разом зі своїми командами вилетіли з еліти.

Роман Яремчук віддав асист в матчі чемпіонату Бельгії та допоміг своїй команді здобути перемогу та путівку в єврокубки. Дмитро Безотосний у складі Габали виграв Кубок Азербайджану.

Олександр Зінченко отримав посередні оцінки за гру в фіналі Кубка Англії, проте і уникнув серйозної критики. А от Андрій Лунін став найкращим гравцем матчу Леганеса проти Уески.

Руслан Маліновський має варіанти продовження кар'єри в Англії та Італії.

Інші головні події

Багаторічний капітан Манчестер Сіті Венсан Компані покинув клуб та став граючим тренером Андерлехта.

Реал завершив сезон поразкою. Команда Зідана вдома програла Бетісу, наставник якого Кіке Сетьєн після матчу оголосив про відхід з команди. Барселона зіграла внічию з Ейбаром, а Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром Прімери, повторивши багаторічний рекорд.

Визначився ще один новачок Бундесліги 2019/20 – ним став Падерборн. Уніон Берлін зіграє плей-офф проти Штутгарта, а от Дуйсбург Бориса Тащи вилетів у третю лігу.

Збірна Нідерландів U-17 стала чемпіоном Європи, обігравши у фіналі Італію.