Реал – Бетис: Мадрид позорится под смешок своих звезд, Бейл унижен, Навас и легендарный судья эмоционально прощаются

Реал Мадрид проиграл Бетису 0:2 в заключительном матче сезона чемпионата Испании 2018/19. Счет и обзор матча Примеры читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Бетис на "Футбол 24", стартовал в 13:00 по киевскому времени. "Сливочные" проиграла севильцам последний домашний матч в предыдущем сезоне (0:1), когда командой также руководил Зинедин Зидан. После этого Реал дважды бил Бетис на выезде. Игра 38-го тура Ла Лиги ничего не решала для обеих команд. Мадрид уже никуда не денется с 3-го места. Бетис потерял шансы на еврокубки.

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Интересно, что Реал после возвращения Зидана на пост главного тренера выиграл все 5 домашних матчей на Бернабеу, потеряв очки в каждой из 5-и выездных игр. Бетис же проиграл 4 подряд встречи на выезде.

Реал – Бетис – 0:2 – видео голов и обзор матча

Без ударов за первые 15 минут, зато с огромным преимуществом Бетиса во владении мячом (63 на 37). Ло Чельсо на 18-й стал первым, кто сподобился на удар. Гуардадо подал со штрафного, а Джованни метров с 13 не очень сильно кивнул в руки Навасу. Марсело отчаянно выстрелил издали – слишком неточно. Первый удар Реала мы увидели аж на 23-й! Бетис ответил острее. Бывший защитник Барселоны Бартра обыгрался с Фирпо на фланге, прошел в центр и красивым дальним ударом заставил Наваса улететь под перекладину.

Бензема подарили снаряд соперники, но Карим с убойной позиции попал лишь в штангу. Бетис тут же ответил роскошным забрасыванием Фирпо на Ло Чельсо, который не смог перебросить Наваса – Кейлор так летал, будто не прощальный матч проводил в Реале, а заявлял о своей готовности драться с Куртуа за позицию №1. Затем тот же вездесущий Фирпо и сам замыкал подачу, однако не сумел попасть в створ. Навас же справился с очередным ударом Ло Чельсо.

Бензема на старте второго тайма загубил 2 подряд опасные атаки хозяев, не самым лучшим образом распорядившись мячом на 11 метрах от ворот. Лопес парировал удар Винисиуса с убийственного расстояния во вратарской. В следующей атаке легендарный Ундиано Мальенко, который судил свой последний матч в карьере, не решился дать красную Карвахалю, хотя Фирпо мог вырваться на свидание с голкипером. Бетис шокировал Бернабеу на 61-й. Морон замкнул прострел Гуардадо – оба центрбека Реала Варан и Начо зевнули своих игроков.

Вининсиус заигрался в чужой штрафной, а очередная быстрая контра гостей завершилась эффектным сейвом Наваса после дальнего удара Ло Чельсо. Последний упустил еще один супермомент на 69-й. Карвалью через Модрича тонко покатил в совершенно обнаженную зону ответственности Марсело, но Ло Чельсо не докрутил в дальний угол. Иско, который вышел на замену, так закрутил головы защитникам Бетиса, что... Мальенко засмотрелся и упал в штрафной севильцев.

Экс-вингер Реала Хесе стал джокером Сетьена спустя 7 минут после выхода на поле. Бывший игрок ПСЖ реализовал божественное забегание Фирпо, оказавшись в полном одиночестве во вратарской – катастрофа, а не оборона! Но и в нападении Мадрид выглядел абсолютно жалко. Асенсио, Иско и Васкес ничуть не усилили игру после выхода на замены. По ударам в створ Бетис переиграл Реал 7:2. На его поле. Первое поражение Зидана в Мадриде после возвращения – целиком и полностью заслуженное.

Идеальный конец катастрофического сезона

Именно подобными заголовками пестрели испанские газеты на своих сайтах. Нельзя было сделать это лучше. Реал сполна использовал очередной шанс для позора. А последний гвоздь в его гроб забил... свой же воспитанник Хесе, который сразу же попросил прощения у родных трибун. У хозяев же мы увидели только отсутствие любых креативных идей у практически каждого игрока, худшую физическую подготовку, позорные провалы на флангах и центре защиты.

Это был 9-й матч в Ла Лиге и 13-й в сезоне, в котором "сливочные" не смогли отличиться забитым мячом. Подобного Мадрид не знал 25 лет. После ухода Роналду Реал забил на 31 гол меньше в чемпионате Испании – это худший по результативности сезон в 21-м веке (63 против 66, которые были 12 лет назад). Плюсовая разница остановилась на отметке 17 голов – что минимум на 26 меньше, чем в худший сезон с Криштиану, или на 56 по сравнению с лучшим.

Только 1 раз в своей истории мадридцы потерпели больше поражений (19 в 1984/85). Реал проиграл 18 матчей за последний год, Барселона – 19 за 3. Перед матчем руководство клуба направило свой месседж игрокам и тренерскому штабу – вы не имеете права больше играть такие матчи, как против Сосьедад. Получилось даже хуже, потому что опять проиграли по всем статьям, но в родных стенах. Зидан завершает свой сезон с ужасной статистикой: 5 побед (все только на Бернабеу), 4 поражения, 2 ничьи, разница на уровне унылого середняка 16:14. Приход француза доказал, что проблема была не в Лопетеги или Солари.

Фирпо прошел кастинг на место Марсело, а у Реала 9 игроков получили 0 баллов

Marca была безжалостной, оценивая выступление "королевского" клуба. Вся линия обороны (Карвахаль, Варан, Начо, Марсело), ​​а также полузащитники Льоренте, Модрич, Иско, Асенсио и нападающий Бензема заработали 0 баллов. Только Навас получил максимальные 3 звездочки, а старания молодых Вальверде, Браима Диаса и Винисиуса вознаградили единичкой. К слову, 18-летний бразилец выиграл больше всех единоборств в матче (12 из 22) и был самым успешным в дриблинге (прошли 8 попыток из 11). Лучший полевой игрок Реала, впрочем, по своему обыкновению упустил золотой голевой момент.

Игроком же матча можно смело называть парня, который угрожал позициям Зинченко на левом краю обороны Манчестер Сити. Жуниор Фирпо выдал феноменальный матч. Фланговый защитник, которому только в августе исполнится 23, выиграл 7 из 9 единоборств и стал абсолютным лидером по острым передачам (4). Испанец доминиканского происхождения отдал ассист, создал несколько моментов, был самым успешным в отборе (выходил победителем во всех 3-х попытках), успевал подчищать за партнерами и перехватывать передачи Реала. Такая более молодая и ничем не худшая версия Марсело. Зидан там как раз искал кого-то на левый фланг? Так вот он, 50 млн евро – Фирпо ваш.

Ундиано Мальенко завершает карьеру со слезами

Самый молодой испанский судья, дебютировавший в Примере (ему было всего 26), завершает свою 19-летнюю карьеру на элитном уровне – длиннее, чем у любого из его земляков – 384 матча Ла Лиги, 10 Классико между Реалом и Барселоной. Целая эпоха – он был с нами с начала века. Ундиано Мальенко признавали лучшим рефери Испании в 2005 и 2007 годах. После своей прощальной игры не сдержал слез.

Por lo menos Undiano Mallenco, se ha despedido en el Bernabéu ante su público, ante su gente. #MDHP #balesevaensilencio pic.twitter.com/WgOL0RJUT4 — Chus Nandez (@ChusNandez) 19 травня 2019 р.

Он также судил ЧМ-2010, где на 36-й минуте удалил легендарного голеадора мундиалей Мирослава Клозе в матче Германия – Сербия (0:1), в целом показав 9 желтых игрокам обеих сборных. С ним киевское Динамо вылетало из квалификации ЛЧ от Аякса в 2010-м, проиграв в Амстердаме 1:2, а донецкий Шахтер сделал то же, только в 1/8 Лиги чемпионов-2018 на поле Ромы.

Такие разные прощания Наваса и Бейла – истерический смех на скамейке Реала

Многие считают, что Зидан заигрался со своей нелюбовью ко второму самому результативному игроку клуба (8 голов в чемпионате, 14 в целом, 6 ассистов). Чаще Бейла в этом сезоне забивал только Бензема, но Гарету не нашлось места даже для выхода со скамейки. После двух матчей, где он не попадал в заявку, это был серьезный удар. На этот раз тренер внес его в заявку, потому что не было других игроков, однако за весь матч не дал даже ни одного указания разогреваться. Причем Зизу не может признать, что валлиец ему не нужен или не нравится. Он прикрывается тем, что у него есть другие футболисты и каждый был бы разочарован.

Как и не может признать, что ни с кем другим, кроме откровенных игроков запаса, он не повелся аналогично грубо. И что игрок, который забивал победные голы в 2-х финалах ЛЧ, а также отдавал ассист и реализовал послематчевый пенальти в третьем, заслужил хотя бы попрощаться с Бернабеу. Если б даже местами это был бы свист и гул фанатов, несколько разлюбивших Гарета. В конце игры камеры зафиксировали грустное лицо Бейла, которое изменилось после того, как Тони Кроос что-то ему сказал. Оба запасных в игре с Бетисом начали хихикать, когда их команда проигрывала 0:2, а Зидан выпустил Иско, Асенсио и Васкеса.

Навас прощался совсем иначе – под овации стадиона, делая памятные фото с детьми и женой. Костариканец еще не подтверждал своего ухода официально, но подобные жесты, похоже, не дают сомнений – такой вариант очень вероятен. Навас не заслужил подобного конца в виде безвольного поражения, ведь совершил 5 сейвов в, возможно, последнем матче за Реал и сорвал не одну порцию аплодисментов.

Конкурент Андрея Лунина стал абсолютно лучшим в мадридской команде. Когда команда решила аплодисментами отблагодарить трибуны за поддержку в сезоне, ее встретил громкий свист. И даже здесь болезненную ситуацию переломил Кейлор. Жесты Наваса успокоили фанатов Реала, которые сменили гнев на аплодисменты. Легенда и любимчик Бернабеу. Даже когда он уйдет, его преемникам не станет легче.