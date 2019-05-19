Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив 66-летний рекорд

Нападающий Барселоны Лионель Месси в очередной раз забил больше всех голов в Ла Лиге.

В последнем туре чемпионата Испании аргентинский нападающий оформил дубль в ворота Эйбара, чем принес своей команде ничью в матче.

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В активе Лионеля Месси после окончания Ла Лиги 36 голов в турнире, что является лучшим показателем. У ближайшего преследователя – Карима Бензема, 21 взятие ворот.

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Таким образом аргентинец уже в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и повторил рекорд Тельмо Сарры, который в течение 1944-1953 годов становился лучшим бомбардиром чемпионата также 6 раз.