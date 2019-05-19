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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив 66-летний рекорд

19 мая 21:02 307 Читати українською
Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив 66-летний рекорд
Лионель Месси / Барселона

Нападающий Барселоны Лионель Месси в очередной раз забил больше всех голов в Ла Лиге.

20’ Марк Кукурелья
45+1’ Пабло де Бласис
 
Лионель Месси 31’
Лионель Месси 32’
20’ Марк Кукурелья
31’ Лионель Месси
32’ Лионель Месси
45+1’ Пабло де Бласис

В последнем туре чемпионата Испании аргентинский нападающий оформил дубль в ворота Эйбара, чем принес своей команде ничью в матче.

Барселона расписала боевую ничью с Эйбаром в заключительном туре чемпионата

В активе Лионеля Месси после окончания Ла Лиги 36 голов в турнире, что является лучшим показателем. У ближайшего преследователя – Карима Бензема, 21 взятие ворот.

Моуринью считает, что Месси не заслуживает "Золотой мяч" в этом году – все из-за Лиги чемпионов

Таким образом аргентинец уже в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и повторил рекорд Тельмо Сарры, который в течение 1944-1953 годов становился лучшим бомбардиром чемпионата также 6 раз.

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Теги
Испания Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Эйбар - Барселона
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