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Халадаш с украинцами сыграл вничью с Види, МТК разгромно уступил Гонведу и вылетел из высшего дивизиона

19 мая 20:52 24 Читати українською
Халадаш с украинцами сыграл вничью с Види, МТК разгромно уступил Гонведу и вылетел из высшего дивизиона
Академия Пушкаша – Ференцварош – 1:1 / Твиттер ФК Ференцвароша

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Венгрии с участием команд с украинцами в составе.

Чемпионат Венгрии 2018/19, 33-й тур

Академия Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Голы: Надь, 52 – Ландзафме, 60, (пен)

Халадаш – Види – 1:1

Голы: Пришкин, 20 – Немет, 80, (аг)

МТК – Гонвед – 1:4

Голы: Ленче, 21 – Олендер, 20, Камбер, 53, Н'Гог, 75, 90+2

Удаление: Канта, 47

Нереализованный пенальти: Ленче, 62

Ференцварош Реброва не смог обыграть Академию Пушкаша. Хозяева больше владели инициативой и в начале второго тайма Надь открыл счет в матче. Однако Ландзафме очень быстро ударом с пенальти сравнял счет и спас ничью для Ференцвароша. Отметим, что Харатин появился на поле на 73-й минуте, тогда как Петряк продолжает находиться вне команды из-за недавнего конфликта с руководством.

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Халадаш и Види расписали ничью. На гол Пришкина в первом тайме Види не мог ответить до 80-й минуты, когда Немет срезал мяч в собственные ворота. Отметим, что Габовда и Голодюк провели полный матч, а последний попал в протокол из-за желтой карточки на 34-ой минуте.

МТК в меньшинстве разгромно уступил Гонведу. Команды обменялись голами в первом тайме, а во втором забитый мяч Камбера и дубль Н'Гога помогли добыть крупную победу. Добавим, что Селин и Кичак не попали в заявку МТК.

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Мир Евгений Селин Евгений Селин МТК МТК Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Халадаш Халадаш Гонвед Гонвед Игорь Харатин Игорь Харатин Академия Пушкаша Академия Пушкаша Юрий Габовда Юрий Габовда Олег Голодюк Олег Голодюк Артем Кичак Артем Кичак Види Види
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