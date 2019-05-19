Халадаш с украинцами сыграл вничью с Види, МТК разгромно уступил Гонведу и вылетел из высшего дивизиона

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Венгрии с участием команд с украинцами в составе.

Чемпионат Венгрии 2018/19, 33-й тур

Академия Пушкаша – Ференцварош – 1:1

Голы: Надь, 52 – Ландзафме, 60, (пен)

Халадаш – Види – 1:1

Голы: Пришкин, 20 – Немет, 80, (аг)

МТК – Гонвед – 1:4

Голы: Ленче, 21 – Олендер, 20, Камбер, 53, Н'Гог, 75, 90+2

Удаление: Канта, 47

Нереализованный пенальти: Ленче, 62

Ференцварош Реброва не смог обыграть Академию Пушкаша. Хозяева больше владели инициативой и в начале второго тайма Надь открыл счет в матче. Однако Ландзафме очень быстро ударом с пенальти сравнял счет и спас ничью для Ференцвароша. Отметим, что Харатин появился на поле на 73-й минуте, тогда как Петряк продолжает находиться вне команды из-за недавнего конфликта с руководством.

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Халадаш и Види расписали ничью. На гол Пришкина в первом тайме Види не мог ответить до 80-й минуты, когда Немет срезал мяч в собственные ворота. Отметим, что Габовда и Голодюк провели полный матч, а последний попал в протокол из-за желтой карточки на 34-ой минуте.

МТК в меньшинстве разгромно уступил Гонведу. Команды обменялись голами в первом тайме, а во втором забитый мяч Камбера и дубль Н'Гога помогли добыть крупную победу. Добавим, что Селин и Кичак не попали в заявку МТК.

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