Падерборн вышел в Бундеслигу, Унион Берлин сыграет в переходных матчах, Дуйсбург Тащи вылетел в 3 лигу

Состоялись матчи последнего тура во 2-й немецкой Бундеслиге.

Падерборн проиграл Дрездену со счетом 1:3, но оставил за собой второе место и вышел в Бундеслигу напрямую. Зато Унион Берлин сыграл вничью с Бохумом и посоревнуется со Штутгартом в переходных матчах.

Кельн вернулся в Бундеслигу и назначил нового тренера

Заметим, что Дуйсбург украинского нападающего Бориса Тащи занял последнее место и вылетел в третью Бундеслигу. Такая же участь постигла Магдебург, а Ингольштадт сыграет в переходных матчах.

Триумф Баварии в Бундеслиге сделал сезон 2018/19 уникальным для топ-5 лиг Европы

Напомним, ранее в элитный немецкий дивизион с первого места вышел Кельн. Во вторую Бендеслигу опустились Ганновер и Нюрнберг.