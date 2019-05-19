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Падерборн вышел в Бундеслигу, Унион Берлин сыграет в переходных матчах, Дуйсбург Тащи вылетел в 3 лигу

19 мая 18:34 96 Читати українською
Падерборн вышел в Бундеслигу, Унион Берлин сыграет в переходных матчах, Дуйсбург Тащи вылетел в 3 лигу
ФК Падерборн

Состоялись матчи последнего тура во 2-й немецкой Бундеслиге.

Падерборн проиграл Дрездену со счетом 1:3, но оставил за собой второе место и вышел в Бундеслигу напрямую. Зато Унион Берлин сыграл вничью с Бохумом и посоревнуется со Штутгартом в переходных матчах.

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Заметим, что Дуйсбург украинского нападающего Бориса Тащи занял последнее место и вылетел в третью Бундеслигу. Такая же участь постигла Магдебург, а Ингольштадт сыграет в переходных матчах.

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Напомним, ранее в элитный немецкий дивизион с первого места вышел Кельн. Во вторую Бендеслигу опустились Ганновер и Нюрнберг.

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Теги
Германия Дуйсбург Дуйсбург Унион Берлин Унион Берлин Борис Тащи Борис Тащи Падерборн Падерборн
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