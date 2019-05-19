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Заря – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

19 мая 19:16 644 Читати українською
Заря – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча
Заря – Шахтер – видео гола и обзор матча 19.05.2019

Шахтер победил Зарю в 29 туре УПЛ и стал чемпионом Украины. Смотрите видео гола и обзор матча Заря – Шахтер.

 
Жуниор Мораес 11’
11’ Жуниор Мораес

Матч и онлайн-трансляция Заря – Шахтер начался в 17:00 по киевскому времени. Победа обеспечивала команде Паулу Фонсеки досрочное чемпионство Украины. Даже в случае ничьей отрыв "горняков" от Динамо составлял бы 9 очков за 3 тура до окончания чемпионата.

Шахтер обыграл Зарю и стал чемпионом Украины

Шахтер победил Зарю благодаря голу Жуниора Мораеса на 11-й минуте игры. Форвард после подачи Сергея Болбата опередил защитника и забил свой 19-й гол в чемпионате. Это взятие ворот стало единственным в поединке.

Шахтер досрочно завоевал чемпионский тиул, который стал уже 12-м в истории "горняков". У Динамо осталось 15.

Заря – Шахтер: видео гола и обзор матча 19.05.2019

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