toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Компани стал играющим тренером Андерлехта – там выступает украинец Макаренко

19 мая 13:23 355 Читати українською
Компани стал играющим тренером Андерлехта – там выступает украинец Макаренко
Венсан Компани / Financial Times

Легенда Манчестер Сити Венсан Компани озвучил неожиданное место продолжения карьеры.

Бельгиец возглавит брюссельский Андерлехт в новом сезоне, сообщает официальный твиттер клуба.

Компани официально покидает Манчестер Сити

Компани также продолжит выступления в статусе игрока. Итак, 33-летний центрбэк вернулся в родной клуб, в котором начинал играть на профессиональном уровне в сезоне 2003/04. В составе "пурпурно-белых" он дважды становился чемпионом Бельгии.

Ранее Компани объявил, что покидает Манчестер Сити после 11-ти сезонов на Этихаде. Такое решение опытный защитник принял после завоевания требла с командой в уходящем сезоне.

Напомним, что за Андерлехт выступает универсал сборной Украины Евгений Макаренко. За тур до конца первенства брюссельцы идут шестыми в чемпионской группе и потеряли шансы на выход в еврокубки.

blog_ava
У жены Касильяса обнаружили рак – голкипер недавно пережил инфаркт
09:12
393
Теги
Украинцы за рубежом Главное Манчестер Сити Манчестер Сити Бельгия Венсан Компани Венсан Компани Венсан Компани Венсан Компани Андерлехт Андерлехт Евгений Макаренко Евгений Макаренко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49303 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
4
час
:
9
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук