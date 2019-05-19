Компани стал играющим тренером Андерлехта – там выступает украинец Макаренко

Легенда Манчестер Сити Венсан Компани озвучил неожиданное место продолжения карьеры.

Бельгиец возглавит брюссельский Андерлехт в новом сезоне, сообщает официальный твиттер клуба.

Компани официально покидает Манчестер Сити

Компани также продолжит выступления в статусе игрока. Итак, 33-летний центрбэк вернулся в родной клуб, в котором начинал играть на профессиональном уровне в сезоне 2003/04. В составе "пурпурно-белых" он дважды становился чемпионом Бельгии.

Ранее Компани объявил, что покидает Манчестер Сити после 11-ти сезонов на Этихаде. Такое решение опытный защитник принял после завоевания требла с командой в уходящем сезоне.

Напомним, что за Андерлехт выступает универсал сборной Украины Евгений Макаренко. За тур до конца первенства брюссельцы идут шестыми в чемпионской группе и потеряли шансы на выход в еврокубки.