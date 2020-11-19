Украина не сыграла со Швейцарией / УЕФА

Швейцария – Украина

Сборная Украины вернулась из Швейцарии, где так и не сыграла заключительный матч Лиги наций против местной сборной. Как известно, из-за вспышки коронавируса в лагере "сине-желтых" нашу делегацию закрыли на карантин, а проведение игры запретили.

Андрей Шевченко заявил, что вины Украины нет, а наша команда была готова играть. Также тренер намекнул на недостаток уважения к украинской сборной.

УАФ выступила со специальным заявлением по отмененному матчу. Руководящий орган украинского футбола подчеркнул, что судьба игры должна решиться на поле, а не в кабинетах. Футбольный адвокат считает, что Украине засчитают техническое поражение. В свою очередь, главный санитарный врач Люцерна объяснил решение об отмене поединка.

Почему матч Швейцария – Украина отменен окончательно: варианты для команды Шевченко.

Лига наций

Сербия уничтожила Россию в Белграде, забив 5 голов. Италия выиграла группу, Бельгия обыграла Данию, а Англия разгромила Исландию – определились все финалисты Лиги наций.

Манор Соломон забил за Израиль, а Венгрия воспользовалась провалом России.

Сборная Норвегии получила техническое поражение за неявку на матч против Румынии. Это первое подобное решение УЕФА в текущем турнире.

Другие главные события

Германия не будет увольнять Йоахима Лёва с поста наставника Бундестим после поражения 0:6 от Испании.

ЧМ-2022 – Бразилия лидирует, Аргентина справилась без голов Месси. К слову, форвард стал рекордсменом национальной команды.

Лидер Барселоны не сыграет с Динамо в Лиге чемпионов.