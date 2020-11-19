Главные новости футбола 18 ноября: Украина ни с чем вернулась из Швейцарии, определились финалисты Лиги наций
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 ноября.
Швейцария – Украина
Сборная Украины вернулась из Швейцарии, где так и не сыграла заключительный матч Лиги наций против местной сборной. Как известно, из-за вспышки коронавируса в лагере "сине-желтых" нашу делегацию закрыли на карантин, а проведение игры запретили.
Андрей Шевченко заявил, что вины Украины нет, а наша команда была готова играть. Также тренер намекнул на недостаток уважения к украинской сборной.
УАФ выступила со специальным заявлением по отмененному матчу. Руководящий орган украинского футбола подчеркнул, что судьба игры должна решиться на поле, а не в кабинетах. Футбольный адвокат считает, что Украине засчитают техническое поражение. В свою очередь, главный санитарный врач Люцерна объяснил решение об отмене поединка.
Почему матч Швейцария – Украина отменен окончательно: варианты для команды Шевченко.
Лига наций
Сербия уничтожила Россию в Белграде, забив 5 голов. Италия выиграла группу, Бельгия обыграла Данию, а Англия разгромила Исландию – определились все финалисты Лиги наций.
Манор Соломон забил за Израиль, а Венгрия воспользовалась провалом России.
Сборная Норвегии получила техническое поражение за неявку на матч против Румынии. Это первое подобное решение УЕФА в текущем турнире.
Другие главные события
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