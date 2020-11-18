Матч имел архиважное значение для россиян. В случае поражения или ничьи подопечные Станислава Черчесова рисковали потерять не только первую позицию в группе В3, но и место во второй корзине при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Перед поединком в их активе было восемь очков – столько же имела Венгрия, а Турция отставала на два пункта. В таких случаях необходимо выпускать максимально основной состав, но русский медведь не мог рассчитывать на своего главного бомбардира – тренерский штаб на фоне скандала с "рукой Бога" решил не вызывать в сборную Дзюбу.

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Сербия, в свою очередь, на три пункта отставала от турок и ещё имела шансы сохранить прописку в дивизионе В, поэтому команде Любиши Тумбаковича была нужна только победа. Тем более, что фанаты требовали компенсации за провал отбора к Евро-2020. Словом, на братскую помощь с Балкан в этот вечер россиянам не стоило рассчитывать, однако гостям помог COVID-19 – им заболели Миникович-Савич, Лазович и Николич.

За решение оставить Дзюбу дома перед телевизором россияне расплатились уже на 1-й минуте, когда Лёха Миранчук сбросил подачу с углового на Заболотного – Антону оставалось забивать с метра, но тот пробил в Райковича. Наказание за расточительность не заставило себя долго ждать. После двух угловых и нескольких прострелов сербы провели атаку на 10-й минуте: Радоньич сместился с правого фланга, обыграл двух защитников и пробил из-за пределов штрафной – мяч рикошетом влетел в дальний верхний угол! 1:0.

В последующие 10 минут на поле было так скучно, что у российских комментаторов завершились заготовленные истории. Скуку развеял Заболотный, который на 21-й минуте упустил ещё один топ-момент – на этот раз он замкнул классный прострел Караваева (не нашего) ударом в дальний угол. Мяч прошел рядом со штангой, а сербы сразу же наказали соперника за отсутствие Дзюбы. На 25-й минуте они провели крутую комбинацию на левом краю штрафной, в завершении которой Младенович исполнил подачу во вратарскую – Йович же пробил головой. 2:0!

Шокированные россияне некоторое время бесцельно катали мяч, но на 30-х минутах предприняли попытку вернуться в игру. Снова в центре внимания оказался Зе Болотный: эрзац-Дзюба на 32-й минуте замкнул прострел Караваева ударом в Райковича, а на 33-й после удара Жиркова пробил метров с шести – над воротами! Такого отношения к себе сербы не простили. На 41-й минуте Влахович, вышедший на замену, сыграл на добивании после мощного выстрела Йовича, а на 45+1-й сам Лука головой замкнул навес Младеновича – 4:0! Именно с таким счётом команды ушли на отдых. Хохоту в соцсетях не было предела.

ШТО ТВОРИТСЯ В БЕЛГРАДЕ pic.twitter.com/XIRWpwrnNh — ВГИК (@vgikofficial) November 18, 2020

Мы не говорим сглотнул, мы говорим: приняли поспешное решение, негативно сказавшееся на результате — Leonid Volotko (@l_volotko) November 18, 2020

Первый тайм мы уже отыграли. pic.twitter.com/J8euIaFE1Q — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) November 18, 2020

На второй тайм Станислав Черчесов выпустил четырёх новых футболистов, включая голкипера – вместо Гильерме, братьев Миранчуков и Дивеева вышли Джанаев, Мостовой, Обляков и Евгеньев. Последний на 54-й минуте мог подарить сербам пятый гол, глупо потеряв мяч в собственной штрафной, но хозяева не воспользовались предоставленным шансом.

Заболотный же продолжал пороть моменты: на 55-й минуте Антон коленом пробивал в дальний угол (слабо, в руки Райковичу), а на 62-й выстрелил с линии штрафной под перекладину – и снова Райкович спокойно взял этот удар. Через минуту Ерохин замыкал подачу с левого фланга, но и здесь Райкович не имел проблем.

Братское сердце не смогло выдержать мук россиян, поэтому сербы решили добить старшего. На 64-й минуте они забили пятый гол: Младенович получил передачу от Влаховича, ворвался на левый край штрафной и пробил в дальний угол – 5:0!

Ещё через три минуты мог прилететь и шестой мяч, но выстрел Йовича с этой же зоны парировал Джанаев. Россияне же начали шутить в соцсетях, что завтра в стране запретят сербские плескавицу и чевапчичи. Станислав Саламыч, тем временем, решился выпустить на поле Черышева.

Дмитрий будто забыл, паспорт какой страны носит в кармане. Он выглядел настоящим испанцем на фоне оловянных солдатиков из России, на 70-х минутах приняв участие в трёх классных моментах гостей. На 73-й минуте Черышев открылся за спину защитнику, получил пас на левый край штрафной и пробил в ближнюю девятку – немного неточно! На 78-й выстрел Дмитрия из пределов штрафной заблокировал один из защитников, а на 80-й он же замыкал подачу с фланга – рядом с дальней штангой. Перед этими эпизодами у россиян был неплохой дальний выстрел Кузяева, но его взял Райкович. По правде говоря, почти все эпизоды подопечных Стаса Черчесова во втором тайме не претендовали на статус топ-момента. Голкипер должен был брать всё.

В эндшпиле встречи россияне капитулировали, а сербы, организовав одну неплохую атаку без завершения, прекратили играть. Любиша Тумбакович начал проводить замены "для галочки", а его подопечные уверенно довели матч до победы со счётом 5:0. В параллельной же встрече венгры разбили Турцию.

Таким образом, Россия опустилась на вторую позицию в турнирной таблице группы В3, так и не поднявшись в элитный дивизион Лиги наций. Сербы набрали шесть очков и зацепились за третье место, отправив Турцию в Лигу С.

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